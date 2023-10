Photovoltaïque : Inicio lève 1,5 millions d’euros pour développer le potentiel de son algorithme de prospection foncière

Créée en 2022, Inicio facilite l’accès des développeurs solaires à des terrains adaptés à leur activité et respectueux des environnements locaux grâce à un algorithme de prospection unique associant Big Data et Machine Learning. Le digital au service de la prospection foncière !

Dans un monde idéal, les producteurs d’énergies renouvelables auraient accès facilement et à moindre coût aux terrains les plus adaptés à leur activité mais aussi aux enjeux économiques locaux et aux besoins des citoyens. Dans la réalité, l’accès à l’information foncière est complexe, rendant impossible une vision d’ensemble du développement solaire.

Accélérer la transition énergétique en digitalisant l’identification des terrains les plus adaptés pour le solaire

C’est pour résoudre cet obstacle majeur à la transition énergétique que les créateurs d’Inicio Thomas Moulia, Romain Batby et Lucas Petigny ont développé un modèle de prospection et de mise à disposition de terrains qui réduit les risques associés à l’acquisition foncière et encourage les développeurs partenaires à pratiquer des prix compétitifs. Les trois ingénieurs ont mis au point un algorithme permettant d’identifier les terrains les plus propices à l’installation de panneaux solaires pour les acquérir ou les louer, évaluer les risques associés au projet et les mettre à disposition des développeurs d’électricité solaire. L’algorithme recoupe des millions de données géospatiales issues de l’Open Data ou produites par leurs propres modèles de Machine Learning et priorise les terrains les plus viables à l’aide d’un système de smart scoring. Après avoir identifié plus de 11 000 hectares de terrains, l’équipe d’Inicio contribue au développement de plus de 400 MW de parcs solaires (photovoltaïque au sol, agrivoltaïsme), dans différents contextes territoriaux. Les terrains gérés par Inicio sont également mis à disposition des agriculteurs locaux en quête de foncier pour développer leur activité agricole, que les parcs solaires soient construits ou non. Un modèle d’agrivoltaïsme permettant ainsi un partage des terres et le développement de synergies entre leurs différents usages.

Pour une transition énergétique souveraine et vertueuse

Alors que la crise énergétique a rappelé la nécessité d’accélérer le développement des énergies renouvelables, le marché européen du foncier solaire connaît une croissance continue et devrait représenter 5 à 10 milliards d’euros dès 2030. Une tendance nourrie par la loi d’accélération des énergies renouvelables promulguée le 10 mars dernier en vue de répondre à la crise ukrainienne et de rattraper le retard français en matière de diversification du mix énergétique. Dans ce contexte, le modèle développé par Inicio favorise le développement d’une électricité renouvelable, souveraine et compétitive, bénéficiant directement aux habitants des pays où elle est produite. Pour porter cette accélération de la production solaire à l’échelle européenne, la start-up prévoit de se développer dans 4 nouveaux pays dès 2023 dont l’Italie et la Pologne.

Une étape décisive pour devenir leader de la mise à disposition foncière solaire européenne

C’est pour soutenir cette ambition européenne qu’Inicio a levé 1,5 millions d’euros auprès des fonds d’investissement ISAI et Kima Ventures ainsi qu’auprès de Business Angels. « Cette levée de fonds est une étape décisive de notre développement mais aussi un signe de confiance de la part d’acteurs expérimentés en matière de digital ou de transition énergétique. Elle nous conforte dans notre ambition de devenir l’un des leaders de la sécurisation foncière solaire européenne et de participer ainsi à notre échelle au développement d’une électricité durable et souveraine. » confie Thomas Moulia, Co-fondateur et CEO de Inicio. Ces 1,5 millions d’euros permettront à Inicio d’initier son internationalisation, notamment en Italie et en Pologne, où ses premiers clients sont présents et où les enjeux locaux sont très proches de ceux que connaissent les développeurs français.

Ouverture d’un bureau à Toulouse et 50 personnes à fin 2024

“Nous avons été convaincus par la pertinence du modèle vertueux d’Inicio et la vision novatrice de ses co-fondateurs. En un an d’existence, Inicio a prouvé sa capacité à répondre aux besoins des développeurs solaires tout en contribuant à la préservation des terrains agricoles. Nous sommes donc ravis de participer à ce tour de table qui va permettre à la société de déployer encore plus rapidement son offre” assure François Collet, Partner chez ISAI. Cette levée de fonds permettra également à la start-up de développer des projets vertueux en accord avec les parties prenantes locales : elle s’apprête ainsi à inaugurer un bureau toulousain pour soutenir ses initiatives en région. Aujourd’hui constituée de 10 personnes, l’équipe d’Inicio devrait ainsi atteindre 50 personnes à fin 2024. Un autre objectif est de développer les capacités de son algorithme de prospection. Il permettra à terme de mettre ses résultats à la disposition des services de l’État pour favoriser le soutien public aux projets de production d’énergie renouvelable.