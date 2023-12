Un prÃªt de 150 millions d’euros de la BEI Ã  VGP Renewable Energy finance le dÃ©ploiement de l’Ã©nergie solaire sur les toits europÃ©ens

La Banque européenne d’investissement (BEI) et VGP Renewable Energy N.V. viennent de signer un prêt-cadre de 150 millions d’euros destiné à soutenir l’installation de panneaux solaires sur les toits des centres logistiques de VGP dans l’ensemble de l’Union européenne.

VGP Renewable Energy N.V. est une filiale en propriété exclusive de VGP, une société immobilière paneuropéenne cotée spécialisée dans l’acquisition, le développement et la gestion d’entrepôts et de bâtiments semi-industriels. L’entreprise met en œuvre une initiative ambitieuse visant à développer sa production d’énergie renouvelable au sein de son portefeuille immobilier dans 14 pays de l’UE. L’objectif de ce programme est l’installation de systèmes solaires photovoltaïques sur les toits.

Le solaire augmente la valeur des bâtiments

Les installations photovoltaïques nouvellement installées produiront jusqu’à 190 GWh d’électricité renouvelable par an, soit suffisamment pour couvrir la consommation de 110 000 Européens. Une partie importante de l’électricité sera utilisée sur place, améliorant ainsi la viabilité du projet. L’installation est prévue sur les toitures existantes, ce qui signifie que le projet ne nécessitera pas de terrain supplémentaire. De plus, cela augmentera la valeur des bâtiments grâce à une nouvelle utilisation commerciale. « Il existe un important potentiel inexploité d’énergies renouvelables sur les toits des entrepôts et autres bâtiments industriels », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI, responsable des opérations liées à l’énergie. « Grâce à des prêts comme celui accordé à VGP Renewable Energy N.V., nous pouvons contribuer à sauver des terres agricoles et des espaces naturels rares tout en augmentant la production d’énergie renouvelable. L’augmentation du nombre d’énergies renouvelables aidera l’Europe à se libérer des combustibles fossiles et à réduire sa dépendance aux importations d’énergie. En fin de compte, ce sera non seulement une victoire pour le climat, mais aussi une baisse des prix de l’électricité, ce qui est dans l’intérêt de tous ».

Le rôle clé des bâtiments dans la réalisation d’une électrification verte et efficace

Jan Van Geet, PDG de VGP, a commenté : « Nous sommes ravis de la collaboration avec la Banque européenne d’investissement, qui reflète le rôle clé des bâtiments dans la réalisation d’une électrification verte et efficace dans la transition énergétique de l’Europe. Il s’agit d’une autre reconnaissance importante des efforts de VGP pour permettre la transformation vers une société à faibles émissions de carbone ». Ce prêt sur dix ans de 150 millions d’euros contribuera à accélérer la transition énergétique, à renforcer la sécurité d’approvisionnement électrique et à dynamiser l’action climatique. Il s’inscrit dans le cadre de la contribution spécifique de la BEI à REPowerEU, le plan conçu pour mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Cela réduira également l’empreinte carbone de VGP et de ses clients.