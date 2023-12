Ã‰tats-Unis : TotalEnergies fournira de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire Ã  LyondellBasell grÃ¢ce Ã  deux contrats de vente Ã  long-terme

Après un premier contrat de vente d’électricité renouvelable (CPPA) signé fin 2022, TotalEnergies a signé un second contrat avec LyondellBasell, leader mondial spécialisé dans la pétrochimie, pour fournir 358 MW d’électricité verte depuis les fermes solaires de Cottonwood Bayou et de Brazoria Solar au Texas :

Dans le cadre d’un nouveau CPPA sur 15 ans, TotalEnergies fournira 163 MW depuis sa centrale solaire de Brazoria d’une capacité de 325 MW, située au sud-ouest de Houston, dont la mise en service est prévue d’ici fin 2025.

Dans le cadre du CPPA signé en 2022, TotalEnergies fournira 195 MW LyondellBasell depuis sa centrale solaire de Cottonwood Bayou d’une capacité de 455 MW, située au sud de Houston, dont la mise en service est prévue d’ici fin 2024.

Ces deux CPPA sont indexés sur les prix du marché à travers un mécanisme « d’upside sharing », en vertu duquel les entreprises partageront toute hausse potentielle liée à l’augmentation des prix du marché pendant la durée du contrat. Ils font suite à d’autres CPPA signés par TotalEnergies avec Amazon et Saint-Gobain aux Etats-Unis, démontrant ainsi sa capacité à fournir une électricité renouvelable compétitive pour accompagner la décarbonation d’acteurs leaders dans leur secteur.

« Les contrats d’achat d’électricité sont un levier essentiel pour atteindre nos objectifs »

« TotalEnergies est fière d’accompagner LyondellBasell dans l’atteinte de ses objectifs climatiques. La signature de ces nouveaux contrats avec upside sharing aux Etats-Unis est en ligne avec notre stratégie d’exposition au marché et contribue à l’objectif d’une croissance rentable de notre business Integrated Power », a déclaré Vincent Stoquart, directeur Renewables de TotalEnergies. « Nous agissons de manière décisive pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de scopes 1 et 2, et à cet égard, les contrats d’achat d’électricité sont un levier essentiel pour atteindre nos objectifs. Ces contrats avec TotalEnergies nous aident à accélérer le développement de l’énergie propre et le passage à une énergie décarbonée sur nos sites », a déclaré Chris Cain, directeur Stratégie transition net zéro de LyondellBasell.