Un pavillon Occitanie accueille des entreprises rÃ©gionales pour la prochaine Ã©dition du salon BePOSITIVE de Lyon

Les entreprises occitanes et catalanes peuvent être accueillies dans un pavillon Occitanie lors du prochain salon BePOSITIVE qui aura lieu du 13 au 15 février 2019 à Lyon. Une offre a été lancée. Une option a été mise sur deux îlots, chaque ilot étant composé de 4 kiosques pré-meublés. Chaque participant prendra en charge son propre kiosque (habillage et paiement), un affichage « Région Occitanie » en haut des îlots sera mis en place par la région. Une offre start-up a également été formulée avec possibilité de partager un kiosque pour 1500€HT par entreprise présente sur un même kiosque. Les places étant limitées, les entreprises qui ont du matériel de démonstration seront prioritaires en cas forte demande. La mise en place d’un îlot « Occitanie » ne tient que si les 4 kiosques d’un îlot sont occupés par des acteurs régionaux.

BePOSITIVE est le salon national de référence de la transition énergétique et numérique des bâtiments et des territoires. Véritable lieu de rencontres et d’échanges, BePOSITIVE favorise la mise en réseau de l’ensemble des professionnels du secteur : Prescripteurs, Artisans & Entreprises générales du bâtiment, Distributeurs et négociants, Collectivités publiques. Be Positive 2019, c’est 550 exposants et marques, 30 000 professionnels, 10% de visiteurs internationaux. Cette année une partie de l’espace d’exposition et un salon BtoB sont dédiés aux acteurs de l’hydrogène sous l’enseigne « H2 meeting by HyVolution ». Pas d’édition 2019 du salon HyVolution, BePOSITIVE est à ce jour le plus gros salon hydrogène identifié en France pour 2019.

Plus d’infos avec le pole DERBI…