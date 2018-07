Un parc solaire de 108 MWc dÃ©veloppÃ© pour des PPA par Dhamma Energy et Sunpower au Mexique

Dhamma Energy a développé un projet de parc solaire de 108 MWc dans le cadre d’un partenariat avec Sunpower. Ce projet prêt à construire et situé dans l’État mexicain de Guanajuato a été vendu à Prana Power le 21 juin dernier. La vente de l’électricité produite se fera à travers des PPA signés avec des groupes Mexicains.

Une réduction des tarifs de transport

Le projet a été développé dans le cadre du programme d’autoconsommation précédent la réforme énergétique de 2013. Le projet comprend deux parcs solaires sur des terrains voisins. Les projets qui font partie de ce programme seront mis en service avant la fin de l’année prochaine et bénéficieront d’avantages tels qu’une réduction des tarifs de transport et l’utilisation du réseau public dans le cadre du système de la banque d’énergie.

Ce système, qui est basé sur un mécanisme de compensation, permet au client d’utiliser l’électricité du parc solaire 24 h sur 24 pendant une période de 12 mois. « Le Mexique est l’un des marchés les plus dynamiques pour les PPA solaires. Nous sommes très heureux de participer à l’un des projets solaires d’autoconsommation à grande échelle les plus avancés actuellement dans le pays », a déclaré Philippe Esposito, co-fondateur de Dhamma Energy.

Ce parc solaire de 108 MWc à Guanajuato est le deuxième grand projet solaire dans le cadre du programme d’autoconsommation pour lequel Dhamma Energy transfère les licences et les droits au cours des dernières semaines au Mexique. Dhamma Energy a également conclu la vente d’un projet solaire de 37 MWc situé dans l’État de San Luis Potosí récemment. Au Mexique, Dhamma Energy a entièrement développé plusieurs projets dans le cadre du programme d’autoconsommation et dans le nouveau cadre postérieur à la réforme énergétique.

60 MWc raccordés en 2018 et 2019 en France

Actuellement, Dhamma Energy dispose d’un pipeline de plus de 1 GWc de projets solaires au Mexique, dont plus de 300 MWc détiennent déjà tous les permis requis pour démarrer la construction. Dhamma Energy a été fondée en 2007 par Olivier Cambrade et Philippe Esposito. La société basée à Madrid développe et exploite des projets photovoltaïques en Europe, en Amérique latine et en Afrique. Dhamma Energy développe actuellement des projets solaires dans 12 pays.

La France est l’un des principaux marchés de Dhamma Energy, où 40 MWc de projets photovoltaïques développés par la société sont déjà opérationnels et 60 MWc seront raccordés au réseau en 2018 et 2019.

En France, Dhamma Energy dispose également de plus de 150 MWc de projets photovoltaïques en phase de développement avancé et en Espagne, Dhamma Energy dispose de 150 MWc de projets photovoltaïques en cours de développement.

