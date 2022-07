Un navire solaire-Ã©lectrique relie l’Ã®le germano-polonaise d’Usedom Ã  l’Allemagne continentale

Cet été, il existe une nouvelle façon de se rendre au paradis des vacanciers de la mer Baltique : un ferry solaire-électrique. Un navire sans émissions de 14,65 mètres de long circule plusieurs fois par jour entre le village de Kamp sur le continent et l’île ensoleillée d’Usedom, qui fait partie de la célèbre piste cyclable de 350 kilomètres Berlin – Usedom.

Le ferry solaire parcourt le même itinéraire que le précédent ferry à moteur diesel, qui a perdu sa licence d’exploitation il y a quelques années. Cela a créé un problème pour le village de Kamp, où le ferry quitte le continent. “Les gens arrivaient toujours à vélo et voulaient monter sur le ferry. Mais ensuite ils ont réalisé que le ferry n’était plus qu’un lointain souvenir. Pour notre tourisme, c’était un désastre. Vraiment difficile”, a déclaré Siegfried Henck, qui préside l’association portuaire locale. Ils ont donc décidé d’organiser un nouveau service de traversier. “Cela aurait été un non-sens [de reconstruire] quelque chose avec du diesel”, se souvient-il. La plupart des visiteurs arrivent à vélo et à force musculaire, donc un ferry électrique silencieux, propre et sans émissions fait parfaitement l’affaire.

Une installation solaire de 4,3 kWc pour une économie de vingt tonnes de CO2 chaque année

L’Antonia vom Kamp fonctionne à 8 km/h avec une vitesse maximale de 15 km/h et est propulsé par un seul propulseur azimutal électrique Deep Blue de 60 kW (hélice de gouvernail). Le système est complété par deux batteries Deep Blue d’une capacité totale de 80 kWh et une installation solaire de 4,3 kWc. Les constructeurs de bateaux, Ostseestaal et Ampereship, estiment que le nouveau système de propulsion solaire-électrique permettra d’économiser vingt tonnes de CO2 chaque année.

“Nous pouvons presque entièrement couvrir nos besoins énergétiques avec le système photovoltaïque”, déclare Kay Peters, directeur général d’Oderhaff Reederei Peters GmbH, la société qui exploite le nouveau ferry. Mais le système Deep Blue solaire-électrique ne se contente pas de générer sa propre énergie – il économise aussi. “Les moteurs électriques… ne consomment de l’énergie que lorsque le navire se déplace”, explique Peters. Il explique qu’un moteur diesel continuerait de fonctionner pendant l’embarquement et le débarquement des passagers, ce qui gaspillerait du carburant et de l’argent. “Ici, nous n’avons pas de boîte de vitesses, pas de pertes, rien. Les coûts permanents en termes d’entretien, de vidange d’huile et de pièces de rechange sont bien inférieurs.”

Une motorisation électro-solaire qui protège de la volatilité des prix du carburant

“Lorsque vous mettez un ferry hors service pour maintenance, vous perdez de l’argent à chaque minute. Les bateaux-taxis et ferries solaires électriques sont plus que propres et écologiques », déclare Tommi Salonen, vice-président directeur des ventes de Torqeedo GmbH. “Les entraînements électriques comme Deep Blue nécessitent beaucoup moins d’entretien et isolent leurs propriétaires de la volatilité des prix du carburant.”

«Avec la livraison du nouveau ferry innovant d’Usedom, Ostseestaal et Ampereship, en tant qu’entreprises ancrées dans la région, contribuent à amener l’e-mobilité sur l’eau. En Torqeedo, nous avons trouvé un partenaire fiable qui fournit l’ensemble du groupe motopropulseur à partir d’une seule source. Cela permet de construire le ferry dans les délais et dans les limites du budget », souligne Ingo Schillinger, responsable de l’unité commerciale construction navale commerciale d’Ostseestaal / Ampereship GmbH. Ces dernières années, les deux sociétés sont devenues l’un des leaders européens du marché de la construction de systèmes électro-solaires à destination des navires de navigation intérieure professionnelle.

www.youtube.com/watch?v=Zlx8OTswgi8