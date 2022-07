Tikehau Capital et NOVAFRANCE Energy sâ€™associent pour promouvoir lâ€™agrivoltaÃ¯sme en France

Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, et NOVAFRANCE Energy, spécialiste du développement de projets dans les énergies renouvelables annoncent avoir conclu un partenariat pour le financement d’un programme innovant de 5000 abris à volailles photovoltaïques. Montant de la levée de fonds : 50 millions d’euros. Autour de deux objectifs vertueux, la production d’énergie solaire et le bien-être animal !

Créée fin 2018, NOVAFRANCE Energy s’est spécialisée dans l’agrivoltaïsme afin de concevoir des solutions agricoles pour le bien-être animal en produisant de l’électricité renouvelable.

Un programme de 300 MWc

Le programme d’investissement prévoit 50 millions d’euros à déployer sur les prochaines années pour une capacité photovoltaïque potentielle de 300 mégawatts crête1 (MWc). Ce financement est réalisé par la stratégie Green Assets de Tikehau Capital, l’une de ses stratégies de private equity à impact, qui finance, construit et exploite de petits actifs décentralisés permettant de réduire l’empreinte carbone de leurs utilisateurs finaux. Le fonds vise à se concentrer sur l’efficacité énergétique des bâtiments et des sites industriels, la mobilité à faible émission de carbone, l’agriculture durable, l’économie circulaire et la production d’énergie propre. Les 5000 abris à volailles photovoltaïques seront déployés dans des parcours à volailles d’exploitations avicoles françaises et permettront de protéger les animaux de la chaleur, des intempéries et des prédateurs, tout en produisant de l’énergie verte.

Optimisation des conditions d’élevage et du bien-être animal

Le déploiement de ces projets d’abris à volailles sera accompagné d’un programme d’agroforesterie afin d’offrir aux animaux des abris artificiels immédiats et des abris naturels à long terme. Les premières constructions réalisées dans le cadre de ce programme d’investissement ont confirmé les impacts positifs du concept pour l’optimisation des conditions d’élevage et du bien-être animal. Yves Le Bel, Président de NOVAFRANCE Energy commente : « Nous avons trouvé en Tikehau Capital un partenaire de confiance, sensible à nos valeurs. La mise en place de ce partenariat financier ambitieux permettra l’accélération de la réalisation de nos projets, et favorisera le bien-être animal et la préservation de notre planète. » Clara Mouysset, responsable de la stratégie Green Assets chez Tikehau Capital déclare : « Nous nous réjouissons d’accompagner le déploiement d’une solution vertueuse du point de vue environnemental et du bien-être animal. Nous apprécions particulièrement l’expertise de l’équipe de NOVAFRANCE et leur approche pointue et sincère ».

Encadré

Quid de NOVAFRANCE Energy ?

NOVAFRANCE Energy est une société de développement de projets d’énergies renouvelables née de la fusion des compétences des 5 fondateurs du groupe NOVAREN (son actionnaire). Cette dernière se positionne sur le développement, l’investissement, la construction et l’exploitation des projets. Appuyés sur leurs 12 à 20 ans d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables, les associés ont souhaité apporter au marché une vraie offre complémentaire innovante, valorisante et responsable. C’est dans cet esprit que la société a été constituée avec des collaborateurs sélectionnés pour leurs valeurs, leurs engagements et leurs expériences ou relations directes avec le monde agricole. Cette mixité de compétences donne à NOVAFRANCE Energy une expertise et une crédibilité dans les deux domaines qui permis la création d’un concept novateur : « l’abri à volailles photovoltaïque » qui met le photovoltaïque au service du bien-être animal. Une offre agrivoltaïque, agronomiquement incontestable, qui vient soutenir la mise en conformité réglementaire européenne et française des élevages avicoles. NOVAFRANCE Energy propose des solutions qui répondent à un réel besoin agricole confirmé depuis de nombreuses années, avec des effets immédiats sur le bien-être animal et l’optimisation économique de nos élevages. Fort de sa réussite sur le segment avicole, NOVAFRANCE Energy complète maintenant son offre par le développement de nouvelles solutions pour les élevages ovins, bovins, porcins et caprins.