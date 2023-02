Un fonds de transition Ã©nergÃ©tique de 60 millions d’â‚¬ pour renforcer la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique de la PolynÃ©sie FranÃ§aise

Lors de sa visite officielle en Polynésie française en juillet 2021, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé la création d’un fonds de transition énergétique doté de 60M€ (7,160 milliards de Francs pacifiques (XPF) sur la période 2023-2026, destiné à renforcer la souveraineté énergétique de la Polynésie française en favorisant le développement de production d’énergies renouvelables sur la totalité du territoire polynésien. Et l’annonce de se concrétiser le 27 février !

La convention de déclinaison du fonds de transition énergétique pour la Polynésie Française sera signée lundi 27 février par Éric Spitz, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, et Edouard Fritch, Président de la Polynésie française, en présence de Monsieur Cyril Tetuanui, Président du Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie française.

Objectif : 75% d’ENR en 2030

Le fonds de transition énergétique en Polynésie française s’adresse aux collectivités territoriales compétentes en la matière (Pays, communes, communautés de communes) et aux entreprises. L’objectif est de développer la production d’énergies renouvelables de façon à tendre vers l’objectif affiché du Pays d’atteindre une part de 75% de production d’énergies renouvelables d’ici à 2030 et de limiter ainsi la dépendance énergétique aux hydrocarbures. Plusieurs types de projets pourront être soutenus :

Installation de production électrique 100 % ENR couvrant de nouveaux besoins ou intervenant en substitution d’installations de production ayant recours aux énergies fossiles existantes (a-c)

Installation de production hybride (dont la part d’ENR est supérieure à 50%) permettant de couvrir de nouveaux besoins ou en substitution partielle d’installations fossiles (b)

Installation de production d’énergie renouvelable thermique pour limiter le recours aux énergies fossiles (d)

Investissement d’infrastructures centralisées de réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique et infrastructure de stockage (chimique ou gravitaire) pour fluidifier l’injection d’ENR intermittentes dans le réseau électrique (e)

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, la ministre de la Transition Energétique, Agnès Pannier-Runacher, et le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, saluent la mise en œuvre de ce fonds pour soutenir la transition énergétique sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française, au bénéfice au bénéfice des Polynésiennes et des Polynésiens.