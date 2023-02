CAPEB/Terreal : un partenariat au service des Entreprises du BÃ¢timent pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, vient de conclure un partenariat avec Terreal, leader européen des tuiles en terre cuite, briques, composants pour la toiture et du solaire photovoltaïque. Cette opération permettra d’accompagner la montée en compétences des entreprises artisanales du bâtiment sur les propositions les plus innovantes en matière de toiture en pente et solutions solaires photovoltaïques intégrées. Explications !

La société Terreal est engagée, en effet, dans un vaste programme d’accompagnement des entreprises artisanales de couverture pour une démarche plus vertueuse et respectueuse de l’environnement avec les solutions solaires.

Cet accord entre la CAPEB et Terreal porte sur un échange de visibilité entre les deux partenaires et vise à développer, via notamment la mise en place de formations, les connaissances des entreprises artisanales du bâtiment sur les solutions innovantes pour l’enveloppe des bâtiments – tuile et isolation, composants de toiture, façade, structure, aménagement extérieur et tout particulièrement sur les panneaux solaires ainsi que les solutions photovoltaïques – proposées par Terreal. « C’est avec fierté que nous nous rapprochons de la CAPEB, qui est la première organisation patronale de France, afin d‘accompagner de manière étroite les entreprises adhérentes, en leur apportant des solutions complètes au service d’un habitat sain et durable. Avec son programme Demain Tous Solaire, Terreal a fait le choix d’accompagner les artisans qui veulent prendre le virage du solaire en les accompagnant à tous les stades de l’implémentation d’un projet solaire. » confie Jean-Baptiste Fayet, Directeur Général France de Terreal.

Des synergies fortes pour faire face à l’augmentation du coût des matériaux

En outre, ce partenariat s’inscrit en complément de l’action globale et sans précédent menée par la CAPEB pour aider les artisans du bâtiment à anticiper les hausses des prix des matériaux. Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Terreal, qui est un acteur de premier plan des matériaux de construction en terre cuite depuis plus de 150 ans et la nouvelle référence européenne pour le solaire photovoltaïque intégré. Ce partenariat créera les conditions d’une meilleure compréhension des réalités de chacun et nous permettra de créer des synergies fortes. Il accompagnera la montée en compétences des entreprises artisanales du bâtiment, et renforcera la capacité des entreprises du secteur à faire face à l’augmentation des coûts des matériaux (+27 % en un an). »