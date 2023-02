Eurowind et LONGi coopÃ¨rent pour crÃ©er une centrale de 22 MW au Portugal

Le développeur danois de projets d’énergie propre Eurowind Energy a relié sa nouvelle centrale solaire de 22 MWc de Triana au réseau portugais. Située au nord de Lisbonne, à Alenquer, la centrale de 30 hectares compte un peu plus de 41 000 modules photovoltaïques bifaciaux de marque LONGi, le plus gros fabricant de modules au monde.

Triana fournira de l’électricité à 14 100 ménages et réduira les émissions de dioxyde de carbone d’environ 19 000 tonnes dans la région. Le rendement énergétique total de la centrale devrait atteindre une moyenne annuelle de 41,5 GWh. S’agissant de la réalisation d’un tel projet, Pedro Pereira, directeur général d’Eurowind pour l’Europe du Sud, a souligné l’importance que revêt le choix des partenaires : « La participation de LONGi en tant que fournisseur a été très utile pour le financement du projet, car cette société est connue pour être un partenaire très fiable. Travailler avec LONGi à tous les stades, que ce soit au cours du développement ou de la construction, voulait également dire que nous disposions d’un partenaire à la fois transparent et communicant et que nous savions à tout moment où nous en étions. »

Le marché portugais de l’énergie solaire, en pleine mutation, est prêt à décoller

La construction de la centrale, qui a débuté fin 2021 après cinq années consacrées au développement, s’est achevée en octobre 2022. Si le déploiement du projet a dû relever des défis typiques du marché portugais au cours des premières années, le pays a récemment fait des progrès en simplifiant ses procédures d’autorisation et de connexion au réseau. À la mi-2022, le Portugal avait déjà installé plus de capacités photovoltaïques nouvelles que le total enregistré en 2021. Le gouvernement s’est fixé un objectif de 9 GW de capacité totale d’ici 2026. Eurowind Energy prévoit de commencer la construction d’une autre centrale solaire de 50 MW supplémentaires dans le courant de l’année.