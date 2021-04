Un environnement macro-Ã©conomique difficile crÃ©e de nouvelles opportunitÃ©s

Craig Hayman a rappelé que les logiciels industriels « favorisent et accélèrent la transition énergétique » pour de nombreux secteurs industriels, tout en soutenant l’efficacité et la viabilité du secteur des énergies renouvelables. La pandémie a montré aux entreprises du monde entier combien des opérations d’entreprise fiables peuvent être bouleversées quasiment du jour au lendemain.



« La crise sanitaire a débuté il y a un an maintenant. Au départ, nombre d’acteurs majeurs du secteur de l’énergie se sont concentrés sur les CAPEX et les certitudes ; par conséquent, ils ne laissaient pas de place à l’erreur » a commenté Craig Hayman. « Concernant les OPEX, les équipes cherchent à réduire les dépenses sans augmenter le risque. Nous avons vu l’équivalent de cinq ans d’accélération numérique concentré en l’espace de seulement dix mois, ainsi qu’une résurgence autour de l’idée de donner aux collaborateurs les outils nécessaires pour faire leur travail, en collectant des données et en prédisant les défaillances des installations ». La clé de la survie à cette crise réside dans la manière dont les entreprises utilisent les données pour s’assurer que les projets d’investissement sont réalisés de manière fiable.

La transformation du secteur de l’énergie génère de nouvelles demandes

Craig Hayman a affirmé que le secteur de l’énergie va subir une “transformation radicale”, où la confiance, le partenariat et le parcours humain seront absolument essentiels. « En tant qu’industrie, nous n’en sommes qu’au début du voyage ; nous allons devoir entreprendre de nombreux autres changements de comportement, et nous devrons démanteler encore de nombreux silos » a-t-il déclaré. « Même en ces temps de changement rapide, les deux atouts les plus précieux des entreprises énergétiques restent leur personnel et leurs données. »

« L’association de la perspicacité humaine et des informations opérationnelles, y compris la façon dont nous concevons, construisons et exploitons nos actifs, peut devenir plus efficace, intelligente et durable. Nous pensons que le futur mix sera défini par ce que nous appelons les trois D : demande, digitalisation et disruption continue », a commenté Craig Hayman.

La technologie industrielle est essentielle à la réalisation d’une chaîne de valeur plus efficace en termes de ressources. Elle soutiendra l’économie circulaire et permettra la transition vers les énergies renouvelables et à faible émission de carbone. Les outils numériques, associés à la perspicacité humaine, peuvent exploiter les données et les analyses intégrées pour aboutir plus rapidement et plus efficacement à l’entreprise énergétique du futur. C’est pourquoi AVEVA travaille avec les principaux EPC et propriétaires-exploitants pour faire des opérations efficaces et intelligentes une réalité.



Selon IDC, une nouvelle ère d’efficacité et de rentabilité s’annonce pour l’industrie pétrolière et gazière : l’utilisation de l’Internet des objets (IoT) permet d’améliorer la productivité et de réduire les coûts, apportant ainsi un nouvel avantage concurrentiel qui change la donne. IDC prévoit que les investissements en matière d’IoT vont augmenter grâce à des partenariats avec des entreprises technologiques proposant des solutions éprouvées pour améliorer l’efficacité et la rentabilité tout en lutter contre le risque et les menaces de sécurité. Les facteurs critiques de succès sont maintenant d’apporter de la valeur à l’entreprise et d’augmenter le retour sur investissement (ROI).

« Les marchés continuent d’évoluer ; le rythme du changement va également s’accélérer, et les gains possibles augmentent. La combinaison de l’information et de l’intelligence artificielle avec la perspicacité humaine est cruciale pour optimiser l’ingénierie et les opérations afin de stimuler la “performance intelligence” et soutenir la transition énergétique », a conclu Craig Hayman.