L’activitÃ© des appels d’offres pour lâ€™Ã©nergie solaire a augmentÃ© de 28% au premier trimestre 2021 en Europe

Selon la base de données des appels d’offres du secteur de l’énergie de GlobalData, 60 appels d’offres en Europe pour la technologie solaire au premier trimestre 2021 ont été annoncés, soit une augmentation de 28% par rapport à la moyenne des quatre derniers trimestres de 47.

La proportion d’appels d’offres de technologie solaire par catégorie suivis par GlobalData au cours du trimestre était la suivante:

• Mise en œuvre du projet avec 43 appels d’offres et une part de 71,7%

• Fourniture et montage: sept appels d’offres et une part de 11,7%

• Fourniture d’électricité: cinq appels d’offres et une part de 8,3%

• Conseil et services similaires: quatre appels d’offres et une part de 6,7%

• Contrat d’achat d’électricité: un appel d’offres et une part de 1,7%.

L’Allemagne en tête des appels d’offres de l’énergie solaire en Europe, la France deuxième

L’Allemagne était le premier pays de la région Europe pour les appels d’offres dans le domaine de la technologie solaire enregistrés au premier trimestre 2021 avec 13 appels d’offres et une part de 21,7%, suivie de la France avec 11 appels d’offres et une part de 18,3% et de la Pologne avec neuf appels d’offres et une part de 15%.

Appels d’offres pour la technologie solaire en Europe au premier trimestre 2021: les principaux émetteurs par capacité

Les principaux émetteurs d’appels d’offres pour le trimestre en termes de capacité électrique impliquée en Europe étaient:

• Bundesnetzagentur (Allemagne): 2 150 MW en cinq appels d’offres

• Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (France): 700 MW en un seul appel d’offres

• Gouvernement de Russie (Russie): capacité de 500 MW à partir d’un seul appel d’offres.