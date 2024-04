Un club de jeunes professionnels de la transition Ã©nergÃ©tique se lance ce jeudi avec le soutien de Tevali Partners et dâ€™Envinergy

L’Energy Transition Youth Club – ETYC – se lance le 18 avril prochain avec son premier afterwork à Paris. Ce club 100% dédié à la transition énergétique a été conçu par et pour les jeunes talents, avec le soutien de deux conseils spécialisés, Envinergy et Tevali Partners. Des petits déjeuners de mentorat sont déjà organisés avec Pascale Courcelle (Bpifrance) et Nicolas Wolff (Boralex / France Renouvelables).

ETYC veut mettre en valeur l’ensemble de la chaîne de valeur de la transition énergétique, incluant notamment les développeurs, financeurs et producteurs d’infrastructures renouvelables, la mobilité électrique, les industries de transition et les startups innovantes. L’afterwork de lancement, prévu le 18 avril à Paris, compte déjà plus de 130 inscrits venant de plus de 80 entreprises différentes. Ce club, toujours en recherche de partenaires, est soutenu dès son lancement par les conseils financiers Tevali Partners et Envinergy.

Des afterworks de réseautage tous les mois

ETYC part d’un constat simple : il est très difficile pour de jeunes professionnels de réseauter au cours des événements conventionnels et d’entrer dans les cercles des plus seniors. Pourtant, rencontrer d’autres personnes du secteur est à la fois nécessaire pour comprendre cette industrie, pour faciliter les échanges et les transactions, et pour accélérer sa carrière. Tous les mois, ETYC organisera des afterworks à Paris, ouverts à toutes et à tous. Créer du lien entre les jeunes talents aujourd’hui permettra de faire émerger, dans 5, 10 ou 15 ans, les nouveaux décideurs du secteur.

Des petits déjeuners mentorat avec des personnalités du secteur

Les adhérents d’ETYC pourront participer à des visites de sites ainsi qu’à des petits déjeuners avec des personnalités senior du secteur. Deux premiers mentorship breakfasts sont déjà programmés :

Le 24 avril avec Pascale Courcelle, Directrice du financement Infrastructures et Énergie environnement chez Bpifrance;

Le 29 mai avec Nicolas Wolff, Vice-Président de France Renouvelables et Executive Vice President – General Manager de Boralex Europe.

Avec ETYC, la jeunesse s’empare de la transition énergétique. Voilà qui fait sens, ETYC éthique…