Ulive, le vÃ©hicule Ã©lectrique et solaire, prÃ©sentÃ© au Demo Day de la Refactory du Groupe Renault, le 28 mars

Avec des performances écocitoyennes encore jamais atteintes, le véhicule solaire Ulive va révolutionner le secteur de la mobilité urbaine et périurbaine : faible consommation, légèreté, habitabilité, confort, résistance aux chocs, autonomie… Ulive a participé au programme d’incubation dédié à l’Économie Circulaire mis en place par le hub de la Refactory du Groupe Renault.

Imaginée par la jeune startup rochelaise Avatar Mobilité, Ulive est un véhicule électrique et solaire au design affirmé, pensé pour avoir la plus faible empreinte carbone possible.

5 fois moins impactante que les plus petites citadines, même électriques

Quand les solutions urbaines (marche, vélo, transports en commun) ne sont pas suffisantes, il ne reste que la voiture pour les déplacements, professionnels ou familiaux, du quotidien. Ce choix par défaut, énergivore, polluant et cher, est souvent surdimensionné pour l’usage qu’on en a. Pour un même usage (4 places, 90km/h, 150 km d’autonomie dont 30 km en recharge solaire), Ulive est plus économique, plus compacte et 5 fois moins impactante que les plus petites citadines, même électriques. Pour les entreprises, l’enjeu est de taille : compte-tenu de l’urgence environnementale, elles vont devoir revoir leur mobilité et celle de leurs salariés ; Ulive s’inscrit dans cet objectif pour créer des flottes 100 % électrique à faible impact environnemental, à faible coût d’achat et d’utilisation. Cet argument est tout aussi valable pour les professionnels indépendants et les particuliers pour qui Ulive sera autant une source d’économie que de satisfaction de contribuer à la réduction des émissions carbone, à la protection de la planète… chacun à son niveau !

Allier protection de l’environnement et efficacité des trajets

Avatar Mobilité est née en 2021 de l’impératif de concilier mobilités du quotidien, contraintes et limites environnementales. Le travail de recherche et de développement a eu pour objectif de réduire au maximum l’impact environnemental d’Ulive, soit 20 gr CO2 eq/km, tout en préservant la sécurité des utilisateurs et la fiabilité des déplacements. Sur la route, Ulive se comporte comme n’importe quel véhicule, et nécessite un permis B. En plus d’être un véhicule frugal, Ulive n’est doté que d’équipements utiles et pratiques : un écran tactile et une enceinte bluetooth pour connecter un smartphone et activer la géolocalisation, ainsi que l’accès à l’appli dédiée à Ulive.

Ulive, concentré d’innovations et de bon sens

Utilisant les techniques propres à l’aviation ou au nautisme, Ulive a été pensée en termes d’aérodynamisme, de stabilité et de faible poids. Ce qui apporte à ce véhicule un design particulier qui ne passe pas inaperçue ! En termes d’habitabilité, l’absence de moteur central et l’installation deux petites batteries de 40 kg seulement, permet d’optimiser confortablement l’habitacle pour quatre personnes. Grâce au système de batteries extractibles, pas de temps d’immobilisation, on remplace par une batterie en charge externe et on repart…

La structure d’Ulive est composée d’un châssis acier et d’arceaux de sécurité offrant la même robustesse qu’en voiture, et est habillée d’Arpro, un matériau recyclable, léger qui permet une absorption optimale des chocs. Tout en offrant sécurité et protection en cas d’impact, son faible poids diminue la consommation d’énergie : Ulive affiche jusqu’à 150 km d’autonomie, suffisants pour la plupart des déplacements quotidiens.

Vers un développement industriel…

D’ici 2026 Avatar Mobilité prévoit de produire ses véhicules dans une micro-usine locale de fabrication et de maintenance. Afin d’atteindre cet objectif, Avatar recherche partenaires et investisseurs pour finaliser le lancement et poursuivre son développement. Plusieurs entreprises se sont déjà positionnées – certaines ont même commandé des véhicules, parmi lesquelles le Port de Plaisance de La Rochelle et Engie. Avatar Mobilité est également accompagnée entre autres par l’ADEME, la Région Nouvelle Aquitaine, BPI France et La Rochelle Technopole.

Encadrés

Caractéristiques et performances

- un petit prix de 15 000 €.

- consommation par rapport au petits modèles électriques divisée par 3,

- autonomie de 150 km avec deux batteries extractibles de 20 kg et panneaux solaires pour une recharge de 30 km d’autonomie par journée ensoleillée,

- vitesse 90 km/h

- 4 places, sièges arrière modulables

- poids à vide 380 kg, poids autorisé en charge 760 kg

- 1 Tonne CO2 eq économisé par an par voiture remplacée !

Calendrier prévisionnel

2025 : Mise en place des procédures pour l’homologation européenne

2026 : Production de la 1ère série et inauguration de notre première usine d’assemblage,

2027 : Élaboration de la stratégie de réplication et de maillage d’usines en France

2029 : Duplication des unités de production à l’international avec adaptation des véhicules aux besoins locaux