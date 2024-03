Inauguration des premiers parcs solaires citoyens de Changé et de Louvigné en Mayenne : une belle coopération territoriale !

Les deux premiers parcs solaires citoyens de Mayenne, développés par Soleil du Midi Développement pour le compte de la coopérative Enercoop Pays de la Loire, la Société Énergie Mayenne, Énergie Partagée Investissement, seront inaugurés à Changé (53) le 6 avril et à Louvigné (53) le 16 avril. L’inauguration du parc photovoltaïque de Changé sera l’occasion d’une grande journée sur les énergies renouvelables citoyennes, gratuite et ouverte à toutes et tous.

Les deux parcs ont été construits sur des terrains impropres à tout usage agricole, sur des délaissés de la ligne à grande vitesse qui relie Laval à Rennes, cédés par SNCF Réseau. Pour leur construction, c’est un opérateur local qui fait référence dans les Pays de la Loire et en Bretagne qui a été retenu : Énergies de Loire. Les parcs seront exploités conjointement par la coopérative Enercoop Pays de la Loire et la Société Energie Mayenne. Ils ont été financés sans aucun soutien public (subvention ou tarif d’achat réglementé par l’Etat). Les Mayennais ont la possibilité de participer au financement de ces unités de production, en devenant sociétaires d’Enercoop Pays de la Loire ou actionnaires d’Énergie Partagée.

De la production à la consommation, un circuit court citoyen de l’énergie

Chaque parc a une puissance unitaire de 300 kWc pour une surface de panneaux de 1600 m² et sa production couvrira la consommation électrique d’une centaine de foyers (hors chauffage et eau chaude sanitaire). Pionnier de la fourniture d’électricité 100 % renouvelable en France, Enercoop achète pendant 30 ans l’électricité produite par les parcs solaires, à un tarif qui permet l’équilibre du projet. Elle est ensuite vendue aux clients (100 000 particuliers, entreprises et collectivités en France) qui ont choisi Enercoop comme fournisseur d’électricité et financent ainsi ce type de projet à travers leur facture.

La reconnaissance du Label Énergie Partagée pour une démarche citoyenne exemplaire

Ces deux parcs photovoltaïques ont obtenu le Label Énergie Partagée en raison de leur approche exemplaire. Soutenu par l’Ademe, ce label distingue les démarches de développement d’énergie renouvelable particulièrement vertueuses pour les territoires. Il évalue les projets selon 12 critères détaillés répartis sur cinq axes essentiels : intérêt territorial, dynamique locale, finance éthique et citoyenne, gouvernance partagée, et écologie.

Encadré

Samedi 6 avril à Changé, une grande journée de découverte des EnR citoyennes

Le parc solaire de Changé sera inauguré le samedi 6 avril. La journée débutera par une visite commentée de la centrale à partir de 11h. L’après-midi, des ateliers seront proposés dans la salle des Nymphéas sur le thème : “Ce n’est que le début !” Au programme : économies d’énergie et autoconsommation. La journée se clôturera par un pot au Gîte de Belle-Poule, alimenté à l’énergie verte et citoyenne d’Enercoop. Participation gratuite et ouverte à toutes et tous sur inscription. Le parc solaire de Louvigné sera quant à lui inauguré le mardi 16 avril à 17h30. Une visite commentée sera également proposée (pas d’inscription).