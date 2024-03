MIX.E, lâ€™Ã©vÃ©nement europÃ©en du mix Ã©nergÃ©tique bas carbone dÃ©bute le 10 avril

MIX.E, l’événement du mix énergétique bas carbone rassemblera experts et décideurs les 10 & 11 avril 2024 au Centre de Congrès à Lyon ! Dans tous les secteurs (transports, bâtiments, industrie…), la transition énergétique est en marche et va continuer de s’accélérer. Personne ne pourra s’y abstraire. Mais alors que cette transformation concerne tous les secteurs d’activité, l’énergie reste un sujet d’experts. MIX.E a pour mission de faciliter la rencontre entre experts et décideurs afin d’accélérer le déploiement des projets énergétiques et les partenariats stratégiques.

A la croisée entre une exposition showroom et un congrès, MIX.E rassemblera plus de 4000 professionnels dans une atmosphère propice aux échanges et à la coopération : énergéticiens, industriels, territoires, chercheurs, financeurs et institutionnels seront au rendez-vous.

Rassembler pour laisser place à la coordination européenne

Chaque année, MIX.E accorde une place toute particulière aux éco-systèmes multi-énergies afin de favoriser la coopération entre les acteurs. Ainsi l’événement compte parmi ses partenaires Capenergies, Tenerrdis, Aura Digital Solaire, Cleantech Vallée, ATEE, France Renouvelables, France Hydrogène… En cette année des élections européennes, MIX.E met un accent particulier sur les acteurs européens majeurs : European Biogas Association, EIT Inno Energy, SmartEN, EUREC, WindEurope… L’enjeu : favoriser la démocratisation des solutions européennes les plus efficaces. Plus de 50 conférences pour traiter des enjeux de fonds La transition vers un mix énergétique bas carbone nécessitera de recourir à toutes les formes d’énergies bas carbone possibles, tout en mettant en place des transformations profondes dans notre société. MIX.E propose ainsi un programme riche de plus de 50 conférences sur tous ces enjeux : EnR, géothermie, nucléaire, hydrogène, gaz, décentralisation, décarbonation de l’industrie, flexibilité du réseau électrique, stockage, économie circulaire, impacts sur la biodiversité, transition des bâtiments, nouvelles mobilités, digitalisation, nouveaux business models et partenariats pour accélérer…

Un panel d’experts français et européens

Parmi les conférences : – Entre décarbonation et ré-industrialisation : les projets européens à l’œuvre – Recyclage, Ré-emploi : Des filières EnR à l‘heure de l‘économie circulaire – Hydrogène vert : quelles nouvelles voies pour produire massivement ? – Flexibilité électrique : quelles opportunités pour les industriels ? – Biodiversité : le challenge de l’accélération des EnR – Gaz verts ? Vers un mix gazier 100 % renouvelable en 2050 ? – Quelles solutions pour un transport longue distance et durable ? – Géothermie + Solaire, combinaison gagnante ? – Le potentiel des EnR thermiques dans les bâtiments – La fin de l’énergie limitée, l’inexorable décroissance ? Ces conférences seront l’occasion de rassembler des experts français et européens : Sven Rösner (OFATE), Gaëtan Masson (Becquerel Institute), Jean-Louis Bal (Agir pour le Climat), Yannick Jacquemart (RTE), Nicolas Defrenne (SOREN), Thierry Kovacs (Région Auvergne-Rhône-Alpes)…

Encadré

Des enjeux aux solutions concrètes : 200 exposants et 50 pitchs et démos

L’événement multi-énergies & multi-solutions réunira à Lyon les 10 & 11 avril 2024 200 exposants qui proposent des solutions et technologies concrètes pour tendre vers un mix énergétique neutre en carbone. La MIX.E Academy 2024 sera l’occasion de découvrir une trentaine de start-ups européennes innovantes invitées et sélectionnées avec l’aide de la Solar Impulse Foundation et EIT Inno Energy, en fonction de l’impact qu’elles auront sur le mix énergétique de demain. Enfin, au cœur de MIX.E, les visiteurs pourront découvrir plus de 50 pitchs et démos thématisés avec une visée opérationnelle : efficacité énergétique, capture de CO2, stockage, mobilité, autoconsommation, management de l’énergie, intelligence artificielle…