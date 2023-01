U-Home Solar nouveau distributeur de modules PV chinois Premium en France

U-Home Solar, société sœur du groupe U-Home, poursuit son expansion en Europe, en ouvrant le marché français en 2022. Le groupe U-Home, fondé en 1992 par Xuzhou Zhou, est un leader de l’immobilier, de l’investissement et des services de santé en Chine. Désormais, il investit dans la croissance des énergies renouvelables en ouvrant d’abord sa division énergie chinoise en 2021 et en étendant sa portée en Europe avec U-Home Solar en 2022.

U-Home Solar est le nouvel acteur de la distribution en France de modules photovoltaïques certifiés et de pointe fabriqués en Chine, avec une équipe commerciale francophone spécialisée et des infrastructures logistiques sur le territoire français. Basé en Suisse et disposant d’entrepôts à Marseille, en France, et bientôt en Europe du Nord, U-Home Solar proposera à la distribution, des modules PV de premier ordre pour les installations de toitures résidentielles, tertiaires et agricoles.

Des modules Seraphim

“Compte tenu des défis actuels en termes de sécurité et de prix de l’énergie, nous sommes heureux d’offrir une passerelle commerciale efficace et sécurisée entre nos clients européens et nos partenaires de fabrication chinoise”, déclare Patrice Miserez, PDG de U-Home Solar. “Notre solide chaîne d’approvisionnement mondiale nous permet de fournir certains des meilleurs équipements photovoltaïques à des prix compétitifs, en stock et prêts à être livrés depuis notre entrepôt européen.” U-Home Solar distribue différents types de modules PV standard et certifiés à bas carbone du fabricant Seraphim et plusieurs systèmes de montage compatibles de fournisseurs européens sous certification ETN. En 2023, l’entreprise complétera son catalogue de produits avec des onduleurs, des batteries et des chargeurs de voitures électriques.

Planifier leurs approvisionnements

L’équipe de vente et de service client de U-Home Solar compte aider les installateurs et les sociétés EPC en France à planifier leurs approvisionnements avec les solutions les plus adaptées et à assurer une logistique fluide et efficace, du dédouanement à la livraison dans les délais sur le site du projet, en passant par les longues garanties et les certifications requises.

“Nous sommes le premier choix des installateurs et des fournisseurs EPC en France qui recherchent des équipements solaires abordables et de haute qualité en provenance de Chine sans se soucier des barrières logistiques et linguistiques qui compliquent l’approvisionnement.”, déclare Denis Brion, Key Account Manager France.