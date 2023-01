Distech Controls rÃ©gule l’Ã©nergie solaire du Refuge du GoÃ»ter : lâ€™ultime Ã©tape avant le sommet du Mont Blanc

Distech Controls, expert dans le domaine des solutions connectées pour la gestion des bâtiments, a été choisi pour fournir des solutions connectées et durables au Refuge du Goûter, la dernière étape avant d’accéder au sommet du Mont Blanc.

Situé sur le territoire de la commune de Saint-Gervais (74), à une altitude de 3 800 mètres, le Refuge du Goûter est soumis à des conditions extrêmes : températures chutant jusqu’à -40°C en hiver, tempêtes de vent dont les rafales peuvent atteindre 200 km/h, épaisse couche de glace plâtrant la façade…

Des besoins spécifiques pour un projet hors-norme

De plus, le refuge est contraint de fonctionner en totale autonomie : il n’est pas raccordé aux réseaux d’eau potable, d’assainissement ou d’électricité. L’eau nécessaire au fonctionnement du refuge est récupérée par un fondoir à neige et l’électricité est produite par des panneaux solaires et une centrale de cogénération. Des panneaux solaires thermiques permettent également de faire du stockage d’énergie. Au-delà des conditions difficiles, le refuge n’est occupé que 4 mois dans l’année. L’enjeu est donc d’assurer son bon fonctionnement même en période d’inoccupation. En effet, le refuge doit maintenir une température intérieure d’au moins 5°C afin de sauvegarder les équipements et les batteries, assurant alors la pérennité du refuge en hiver.

« Ce site est peu conventionnel et très particulier par son altitude et son isolement total. Il fonctionne en toute autonomie. Nous pensions que nous pourrions apporter les mêmes solutions que dans d’autres refuges, mais cela n’est pas faisable. Ce projet nécessitait une solution sur-mesure. » précise Laurent Gil, Responsable technique des refuges de la Voie Normale du Mont-Blanc à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM).

Le Refuge du Goûter est en effet un bâtiment unique. Pour lui permettre d’assurer son autonomie, il est nécessaire de s’adapter à sa structure et à son environnement. Distech Controls a donc été sollicité pour remplacer les équipements GTB existants par une solution globale, interopérable, pérenne, optimisée, fiable et ouverte vers l’IoT. Ainsi, l’exploitation à distance est largement simplifiée, tout en optimisant la performance énergétique du refuge, le tout en respectant les délais très courts d’installation et de mise en fonction. Ce projet avait en effet une échéance incompressible mais atteinte avec brio : l’ouverture du refuge au public en mai 2022.

Une étude collaborative et poussée

Afin d’apporter une réponse sur-mesure, les équipes de la FFCAM (exploitant du refuge) et de Distech Controls ont longuement échangé en amont du projet. Accompagnés de l’intégrateur AM2I et de l’ETN REQUEA, membre du Programme Digital Partner de Distech Controls, les équipes ont beaucoup communiqué pour prendre en compte les besoins et mener à bien ce projet.

« Dès les premiers échanges, les besoins ont été exprimés par les équipes de la FFCAM. Un élément fondamental a été leur connaissance du bâtiment, de l’installation et des contraintes très particulières. Dès le départ, sans ces éléments clairement identifiés, il aurait été difficile de mettre en place une solution sur-mesure. Nous avons réfléchi ensemble pour répondre aux demandes le plus précisément possible. » précise Jérôme Lhote, Directeur technique et développement d’affaires Europe chez Distech Controls.

La phase d’étude a été longue et complexe. Les équipes se sont préoccupées principalement du comportement du bâtiment lors de la période hivernale (huit mois de fermeture). Les équipes se sont focalisées sur la rationalisation maximale des consommations et l’optimisation de chaque équipement, simplifiant l’exploitation pour les équipes techniques sans négliger la fiabilité de la solution.

« Ce qui nous a plu, c’est leur écoute. L’écoute et la confiance ont été fondamentales pour mener à bien cette opération d’optimisation maximale de l’énergie. De plus, les solutions Distech Controls sont conçues pour simplifier l’expérience de l’utilisateur final. » ajoute Laurent Gil.

Une solution sur-mesure tournée vers l’avenir

Après cette phase d’étude qui a permis de préciser les besoins, les équipes ont pu proposer une solution sur-mesure. La solution ainsi proposée par Distech Controls et ses partenaires répond aux enjeux d’autonomie et de gestion du bâtiment à distance. La solution installée et programmée par AM2I permet de rationaliser et d’optimiser au maximum la consommation d’énergie. Couplées aux solutions digitales développées par REQUEA sur un protocole LoRaWAN, la captation et la transmission des données se font aisément et en temps réel auprès du service technique de la FFCAM, situé dans la vallée. Grâce à ces équipements et solutions digitales, les équipes techniques peuvent désormais suivre, gérer et contrôler l’ensemble du bâtiment et son environnement.

Au-delà des réponses aux besoins actuels, Distech Controls ainsi que ses partenaires AM2I et REQUEA ont pensé le refuge de demain. Pour l’instant, la solution n’exploite qu’une partie de son potentiel. Dans les années à venir, l’ouverture vers l’IoT facilitera également la connexion vers d’autres services et permettra d’avoir une solution pérenne avec une interconnexion sur tous les systèmes du bâtiment.

« Grâce à AM2I et REQUEA, membres de notre Programme Digital Partner, nous avons pu aller au-delà et mettre en place la solution et les services associés qui répondent aux besoins du client. Afin d’y arriver, nous travaillons en synergie, tous ensemble. » souligne Jérôme Lhote.

« Distech Controls doit garder cet état d’esprit d’innover et de toujours anticiper les besoins du client. Pour cela, il faut écouter le client et chez Distech Controls, ils savent le faire. » conclut Laurent Gil.