TSE inaugure son premier site pilote agrivoltaïque à Amance en Haute-Saône

TSE, premier acteur indépendant de l’énergie solaire en France, inaugure à Amance (Haute-Saône) son premier démonstrateur agrivoltaïque sur grandes cultures. Ce projet d’expérimentation s’étend sur 5 hectares.

En avril dernier, TSE dévoilait le développement d’un des plus grands démonstrateurs agrivoltaïques en France, à travers sa solution baptisée “la canopée agricole”. Pensée en priorité pour les grandes cultures, la canopée agricole est une ombrière équipée de panneaux solaires rotatifs installés à 5m de hauteur au-dessus d’un terrain agricole.

Une collaboration étroite avec les agriculteurs

“Après plus de trois ans de recherche et de développement, nous sommes heureux de dévoiler notre premier site pilote. Chez TSE, nous pensons qu’il est possible de concilier agriculture durable, énergie verte, redéploiement de la biodiversité et préservation des ressources en eau : c’est le sens du programme ambitieux que nous avons conçu et que nous déployons actuellement sur neuf autres sites en France. Une démarche qui suppose un dialogue constant et une collaboration étroite avec les agriculteurs et toutes les parties prenantes concernées. À notre mesure, nous sommes fiers de contribuer ainsi, activement, au développement économique et à la transition énergétique durable dans les territoires au moment où, plus que jamais, se posent avec intensité la question de notre indépendance énergétique et celle de l’accélération du déploiement des ENR en France », souligne Mathieu Debonnet, Président de TSE.

La canopée agricole d’Amance : une innovation « agritech » d’une entreprise française

Lancée en octobre 2021, la construction de la première canopée agricole de TSE s’est achevée en juin 2022 à Amance en Haute-Saône. 75% du montant de l’investissement est d’origine française et/ou européenne. Le projet est mené au cœur d’une exploitation qui s’étend sur 850 hectares. D’une surface de 3 hectares, l’ombrière est installée sur des grandes cultures : soja, blé, seigle fourrager, orge d’hiver, colza… et produit une puissance de 2,4MWc, soit l’équivalent de la consommation de 1350 habitants. Depuis plus d’une dizaine d’années, l’exploitation fait face à des étés très chauds et très secs. Équipée de trackers qui inclinent automatiquement les panneaux solaires suivant l’axe du soleil d’est en ouest, la canopée agricole génère un ombrage partiel et tournant sur la parcelle tout au long de la journée, atténuant les stress thermique et hydrique. L’ombrière agrivoltaïque permettra ainsi à l’exploitant d’Amance de lutter contre ces aléas climatiques, grâce à une réduction de l’évapotranspiration et une baisse de température sous l’ombrière en période estivale. Grâce à une technologie « agritech » utilisant les câbles garantissant la faible emprise au sol (0,5% avec 27 m entre deux poteaux), la canopée agricole est compatible avec l’utilisation de la plupart des engins agricoles (moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs…). L’exploitant d’Amance conserve donc le même usage de son sol ainsi que ses habitudes et pratiques culturales.

Encadré

INRAE, Alliance BFC & Purpan : des partenaires scientifiques de premier plan

Des essais agronomiques seront menés pendant neuf ans et sur une surface de cinq ha pour démontrer la pertinence et l’efficacité de la canopée agricole sur différentes pratiques de cultures : trois ha couverts par l’ombrière et 2 hetares témoins. Un projet de recherche commun a été construit avec l’INRAE. L’équipe du Pôle National Recherche, Innovation, Enseignement sur l’Agri-Photovoltaïsme (PNR-AgriPV) à Lusignan, va analyser le comportement agronomique des variétés de plusieurs espèces de grandes cultures sous l’ombrière agrivoltaïque (croissance végétative, biomasse foliaire, activité photosynthétique, productivité…) et étudier le rayonnement PAR direct et diffus sous les panneaux photovoltaïques. Les équipes agronomiques de l’Alliance BFC participent par ailleurs à la conduite de l’essai ainsi qu’aux mesures et à l’analyse des résultats aux côtés des équipes R&D de TSE, dans le cadre du partenariat signé avec l’Alliance BFC en avril dernier. « Depuis que nous avons implanté le soja début juin 2022, nous pouvons déjà faire certaines observations intéressantes : le sol sous l’ombrière agrivoltaïque est plus frais et conserve mieux l’humidité. Nous allons poursuivre notre suivi avec les équipes de TSE et mesurer les effets de ces conditions sur le développement du soja, l’idée étant de partager dès l’automne nos premiers résultats avec nos agriculteurs, très en attente de retours techniques sur ces dispositifs innovants.» explique Martin Lechenet, du service R&D de l’Alliance BFC. Enfin, le département R&D de l’école d’ingénieur agronomique de Purpan accompagne TSE sur les protocoles scientifiques de recherche appliquée, le suivi transversal des essais et l’analyse mécanistique sur l’ensemble des sites pilotes de TSE.