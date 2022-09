Le Forum EnerGaÃ¯a s’agrandit avec un 3Ã¨me hall !

Suite à des demandes croissantes, des Pavillons qui se développent, de nouveaux espaces, le salon BtoB EnerGaïa se dote d’un hall d’exposition supplémentaire. Une preuve du formidable dynamisme de ce forum des EnR, événement de référence sur le marché des Renouvelables, qui propose des solutions environnementales pour les territoires, les villes et l’industrie. Il permet de partir à la rencontre de nouveaux prospects et de fidéliser les meilleurs clients, de stimuler les réseaux en France et sur le marché international et de faire découvrir les produits et nouer de nouveaux partenariats. Sans oublier la veille sur les tendances du marché et la découverte des dernières innovations.

CHIFFRES CLÉS 2021

TOP 3 provenance : France, Allemagne, Espagne

230 exposants avec une fréquentation de 7500 professionnels

96% des exposants sont satisfaits de la qualité des contacts rencontrés

80 contacts en moyenne noués par les exposants sur le salon

