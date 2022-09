Record : plus de 12 % de l’Ã©lectricitÃ© produite cet Ã©tÃ© en Europe Ã©tait dâ€™origine solaire

L’Europe bat des records de production d’énergie solaire chaque année, notamment grâce à une accélération continue du rythme de déploiement des installations. Cette tendance doit se poursuivre et même s’intensifier au des objectifs du plan REPowerEU.

Pendant les mois d’été de mai à août, l’UE a produit 99,4 TWh d’électricité solaire, soit une augmentation de 28 % par rapport aux 77,7 TWh de l’année précédente. L’énergie solaire établit ainsi un nouveau record européen de 12,2 % de l’ensemble de la production d’électricité, contre 9,4 % l’été dernier, dépassant la part de l’éolien (11,7 %) et de l’hydroélectricité (11 %) dans le mix énergétique. A seulement quatre points de pourcentage des 16,5 % du charbon ! La croissance du solaire s’accélère également : la hausse de 22 TWh entre mai-août 2021 et 2022 est bien supérieure à la variation annuelle en 2021 (+8 TWh), 2020 (+10 TWh) et 2019 (+2 TWh). Cela est en grande partie dû aux augmentations constantes de 15 % d’une année sur l’autre de la capacité solaire installée – de 104 GW en 2018 à 162 GW en 2021, avec 23 GW ajoutés sur la seule année 2021.

Pour que la capacité et la production solaires correspondent à l’ambition nécessaire d’ici 2030 – ainsi qu’aux objectifs de REPowerEU – ce rythme de déploiement doit se poursuivre. Cependant, l’analyse récente d’Ember montre que les projections pour les années à venir sont en deçà de l’objectif, les ajouts de capacité annuels en 2026 n’atteignant que 46 % de la valeur requise dans le cadre du programme européen. Cela est dû en grande partie aux goulots d’étranglement et aux contraintes juridiques dirimantes de certains pays qui impactent négativement les délais de développement des projets. Ces obstacles doivent être surmontés pour que l’énergie solaire continue de croître.

Principaux pays producteurs d’énergie solaire

Dix-huit pays de l’UE ont établi un nouveau record de part d’énergie solaire lors du pic estival cette année : l’Autriche (2,4 %), la Belgique (12,8 %), Chypre (13,3 %), la Tchéquie (5,1 %), le Danemark (12,9 %), l’Estonie (13,9 %). ), France (7,7%), Allemagne (19,3%), Grèce (15,3%), Hongrie (14,7%), Italie (15,0%), Pays-Bas (22,7%), Pologne (8,1%), Portugal (9,3%), Roumanie (3,8%), Slovaquie (3,4%), Slovénie (3,1%), Espagne (16,7%). Deux nouveaux pays de l’UE ont franchi la barre des 10 % de part d’énergie solaire – la Belgique et le Danemark, portant à 10 le nombre total de pays produisant un dixième de leur électricité ou plus à partir du soleil. Il est à noter que la Croatie, la Lettonie, la Lituanie et le Luxembourg ont été exclus de l’analyse de la part de l’énergie solaire dans la production en raison d’importations d’électricité dépassant 30 % de la demande. La Suède a été exclue car aucune donnée antérieure à 2022 n’a été déclarée.

Les Pays-Bas champion d’Europe

La plus forte augmentation de térawattheures de production solaire depuis 2018 a eu lieu en Pologne, qui a multiplié par 26 la production solaire, suivie de la multiplication par 5 en Finlande et en Hongrie, et d’une multiplication par 4 en Lituanie et aux Pays-Bas. En termes de part d’énergie solaire la plus importante, les Pays-Bas sont en tête de la course pour la deuxième année consécutive, avec une part d’énergie solaire de 23 % dans le mix énergétique – nettement au-dessus de la valeur de 18 % en 2021, et bien devant l’Allemagne (19 %) et l’Espagne (17 %). Il est à noter que les Pays-Bas sont les plus élevés de l’UE, malgré une irradiation modeste en tant que pays plus septentrional. Cela peut être attribué à l’augmentation de 30 % de la capacité installée des Pays-Bas en 2021 (11 à 14 GW).

Encadré

29 milliards d’euros économisés en gaz fossile évité

Sans les 99 TWh de production solaire au cours des quatre derniers mois, l’UE aurait dû acheter 20 milliards de m³ supplémentaires de gaz fossile. Sur la base des prix quotidiens du gaz de mai à août, cela équivaut à des coûts de gaz évités de 29 milliards d’euros. Jolie cagnotte !