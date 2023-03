TSE et Epiterre, ensemble pour soutenir les agriculteurs dans leurs actions de protection de lâ€™environnement

Christiane Lambert, présidente d’Epiterre, et Mathieu Debonnet, président de TSE, spécialiste de l’énergie solaire, ont signé mercredi 1er mars dernier sur le stand de la FNSEA au Salon international de l’agriculture un partenariat engageant et ambitieux en faveur des enjeux environnementaux. Détails !

Issu du partenariat entre la FNSEA et Imagin’Rural, Epiterre propose aux entreprises et aux collectivités locales de construire des partenariats avec les agriculteurs d’un territoire ciblé pour valoriser ou produire des services environnementaux sur mesure. Ces projets environnementaux porteront notamment sur la restauration de zones humides, l’implantation d’espaces mellifères, le développement de l’agroforesterie, la mise en place d’inter-rangs enherbés entre parcelles, la protection de certaines espèces protégées, ou la mise en place d’actions pour protéger l’habitat d’une espèce en particulier.

Un partenariat en faveur de l’environnement et au service des agriculteurs

De son côté, TSE travaille au quotidien en faveur des territoires et du monde agricole. L’entreprise propose des solutions agrivoltaïques pour contribuer à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et permettre la production d’énergie renouvelable à l’échelle locale. L’ambition environnementale est profondément ancrée dans l’ADN de la société, de la préservation des ressources naturelles lors de la construction jusqu’à la mise en œuvre de stratégies de redéploiement de la biodiversité lors de l’exploitation. Elle dispose pour cela d’une Direction de la biodiversité unique en son genre. TSE et Epiterre ont l’objectif de permettre aux agriculteurs de redevenir acteurs de leur territoire, de valoriser leurs pratiques et de créer des projets collectifs territoriaux pour répondre aux défis environnementaux. Dans le cadre de ce partenariat, TSE s’engage à compenser les impacts agricoles et/ou environnementaux de ses projets avec la méthode Epiterre, c’est-à-dire en confiant à des agriculteurs volontaires et engagés la réalisation des mesures de compensation environnementale nécessaires à la réalisation des projets.

« La souveraineté énergétique ne va pas sans la souveraineté agricole »

Lorsqu’un projet de TSE nécessite la mise en œuvre de mesures de compensation environnementale, TSE s’engage à adresser à Epiterre un cahier des charges spécifique à la mise en œuvre de ces mesures. Epiterre devra ensuite étudier le projet, répondre après examen du projet et rédiger une proposition technique et chiffrée dans les plus brefs délais, sous réserve de la faisabilité opérationnelle du projet. « Je suis vraiment très heureux de ce partenariat qui correspond fondamentalement à ce qu’est TSE, un partenaire du monde agricole, un acteur innovant de l’énergie engagé concrètement dans toutes ses réalisations dans la défense de l’environnement et de la biodiversité. Cette Charte d’engagement est une étape de plus dans notre volonté de développer des collaborations étroites avec le monde agricole et ses instances représentatives. », explique Mathieu Debonnet, président de TSE. « La souveraineté énergétique ne va pas sans la souveraineté agricole. Désormais, elles se complètent au profit des agriculteurs, de la biodiversité et de la décarbonation de nos territoires ». « La conclusion de ce partenariat permet ainsi de montrer que les agriculteurs sont des producteurs de biodiversité et qu’ils peuvent contractualiser avec des entreprises et des collectivités en ce sens. Avec Epiterre, nous voulons faire valoir les pratiques des agriculteurs qui sont remarquables et qui évoluent. Ils sont les premiers acteurs pour entretenir la nature. », souligne Christiane Lambert présidente de la FNSEA (Epiterre).