Le groupe BayWa prÃ©voit la vente de lâ€™unitÃ© commerciale Solar Trade, active sur le plan international

Le groupe BayWa prévoit la vente de l’unité commerciale « Solar Trade », active sur le plan international et intégrée à BayWa r.e. AG. Solar trade est représenté en France par l’entreprise BayWa r.e. Solar Systems dont le siège est à Bordeaux. Dans une nouvelle orientation stratégique, BayWa r.e. AG se focalise sur les projets internationaux et en poursuit son expansion en tant que producteur indépendant d’électricité (IPP). Herméneutique de l’opération !

La décision de la vente de Solar Trade est prise sur la base d’une nouvelle orientation stratégique de BayWa r.e. AG, qui se concentre à l’avenir sur les projets internationaux et sur son expansion en tant que producteur indépendant d’électricité (IPP). L’objectif est de financer, grâce au produit de la vente, le triplement du volume de projets actuels d’ici 2026 et d’élargir le portefeuille IPP à 3 gigawatts. Cette vente permet également une nouvelle répartition du capital investi.

Un potentiel de plus de 10 GW annuel

La vente permettrait à Solar Trade de poursuivre sa réussite grâce à un potentiel acheteur. La division Solar Trade de BayWa r.e. est un des leaders du secteur, représenté par un réseau mondial de plus de 20 filiales et plus de 1 400 collaboratrices et collaborateurs. Les principaux marchés européens ainsi que l’expansion de l’activité vers l’APAC et l’Amérique représentent d’énormes opportunités de croissance dans un contexte mondial de transition vers les énergies renouvelables. Solar Trade a le potentiel de porter son volume annuel de ventes de modules solaires et d’onduleurs à plus de 10 gigawatts. « Un acheteur solide nous donnera la possibilité de poursuivre la success story exceptionnelle du groupe qui a débuté en 2008. Nous avons aujourd’hui un rôle de premier plan dans la dynamique de la transition énergétique. Plus de la moitié des résultats consolidés du groupe provient des énergies renouvelables », déclare le professeur Klaus Josef Lutz, président du conseil d’administration de BayWa AG et du conseil de surveillance de BayWa r.e. AG.

Une conjoncture attractive pour un potentiel acheteur

« BayWa r.e. a connu une forte croissance en contribuant à faire avancer la transition énergétique mondiale. Nous devons ce succès au dévouement et à la passion de nos collaborateurs », affirme Matthias Taft, président du conseil d’administration de BayWa r.e. AG. « Le moment est donc venu de prendre une décision stratégique d’avenir, afin de permettre à BayWa r.e. et Solar Trade de répondre à cette exigence de manière encore plus ciblée. » « Il y aura à l’avenir un gigantesque besoin en énergies renouvelables supplémentaires, ce qui crée un potentiel énorme pour les acteurs sur ce marché », dit Roland Dörig, co-fondateur et associé gérant d’Energy Infrastructure Partners (EIP) AG. « La forte dynamique de marché de ces dernières années, combiné au succès de Solar Trade qui occupe une position de leader sur le marché, devrait être extrêmement attractive pour un potentiel acheteur. » Les effets cumulés de la crise climatique et énergétique mondiale entraînent une accélération encore plus rapide de la transition vers les énergies renouvelables. Selon les prévisions, davantage d’électricité renouvelable sera produite au cours des cinq prochaines années que durant les vingt dernières cumulées. Cette accélération entraîne des conditions de marché particulièrement dynamiques.