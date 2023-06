TSE approvisionnera bioMérieux en électricité décarbonée via un CPPA de 21,3 MWc

TSE, producteur et développeur d’énergie solaire en France et bioMérieux, acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro viennent de signer un contrat d’achat d’électricité, un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) pour environ 21,3 MWc d’énergie solaire sur une durée de 20 ans. Un partenariat à bénéfices multiples !

Le contrat signé entre TSE et bioMérieux repose sur l’achat d’électricité produite par deux centrales solaires de TSE. La première est une centrale au sol située dans les Ardennes d’une puissance de près de 18,4 MWc, qui sera mise en service au printemps 2024. La seconde n’est autre que la canopée agricole de Brouchy dans la Somme qui s’étend sur 3 hectares, pour 2,9 MWc. Cette solution agrivoltaïque innovante, développée par TSE, sera mise en service et inaugurée à l’été 2023. Le contrat d’une puissance totale de 21,3 MWc, permettra une production annuelle d’environ 23,5 GWh, soit l’équivalent de la consommation d’une ville de 11 000 habitants.

RSE et sécurisation de l’approvisionnement en électricité

Cette opération s’inscrit dans un double objectif : la réduction de l’empreinte carbone de bioMérieux et la sécurisation d’une partie de son approvisionnement en électricité pendant 20 ans en bénéficiant de la production d’énergie décarbonée. Dans le cadre de sa stratégie RSE, bioMérieux s’est engagée à réduire de 50% en valeur absolue les émissions de gaz à effet de serre de ses scopes 1 et 2 entre 2019 et 2030. Cette trajectoire a été validée par SBTi (Science Based Target initiative). « L’approvisionnement en énergie d’origine renouvelable est un levier important de notre plan de décarbonation. La collaboration avec TSE va nous aider à remplir les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Notre expertise en matière de diagnostic des maladies infectieuses et notre présence internationale nous confèrent la responsabilité d’agir en entreprise citoyenne pour que la planète reste un lieu de vie sain pour les générations futures. » explique Pierre Charbonnier, Directeur Exécutif, Qualité Globale, Manufacturing et Supply Chain, bioMérieux.

Un CPPA qui s’intègre dans l’offre TSE à destination des entreprises

Depuis plusieurs mois, les entreprises conduisent des initiatives majeures : réduction de la consommation d’énergie, maitrise des coûts liés à leur consommation d’énergie, production & consommation d’énergie verte et locale, mobilité verte etc… Dans ce contexte, TSE a développé une offre complète à destination des entreprises qui souhaitent décarboner leurs activités et sécuriser leur approvisionnement en énergie sur le long terme. Ainsi, en complément du développement de projets de centrales au sol, TSE propose le développement d’ombrières de parking et de toitures photovoltaïques sur leurs fonciers pour les approvisionner en électricité verte et locale via de l’autoconsommation ou du CPPA intragroupe. « Nous sommes très heureux d’annoncer la signature de notre premier CPPA et nous remercions bioMérieux pour sa confiance. Par cette nouvelle opération, TSE démontre son positionnement d’acteur incontournable à la fois dans le développement de l’énergie solaire et dans l’approvisionnement direct d’électricité verte. Par notre offre aux entreprises, nous sommes fiers de répondre aux enjeux des grandes entreprises françaises » précise Mathieu Debonnet, président de TSE.

Encadré

L’actualité de TSE

TSE est un producteur indépendant français d’énergie solaire présent sur l’ensemble de la chaine de valeur. Son parc en exploitation est composé de 17 centrales solaires soit l’équivalent de la consommation électrique de 130 000 habitants. En avril 2023, TSE a levé 130 millions d’euros en capital afin de renforcer son développement. En mai 2023, TSE a annoncé sa participation dans le consortium Holosolis qui a pour projet la construction d’une gigafactory photovoltaïque à Sarreguemines.