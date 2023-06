Des nouvelles de CARBON et de la filiÃ¨re industrielle photovoltaÃ¯que europÃ©enne

Le projet CARBON est sur les rails. Deux nouvelles importantes concernant le projet de giga-usine de produits photovoltaïques porté par la PME industrielle CARBON à Fos-sur-Mer en Région Sud viennet d’être confirmées :

L’organisation de la concertation préalable à la construction de la giga-usine de Fos-sur-Mer a débuté sous la houlette de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui a nommé comme d’usage deux garants – Vincent Delcroix et Philippe Quevremont – chargés de veiller au bon déroulé de ce processus Par ailleurs, lors de son assemblée plénière du 23 mai dernier, la Région SUD a annoncé qu’elle soutiendra le projet de giga-usine de produit photovoltaïque porté par CARBON à hauteur de 15 M€

Enfin, l’European Solar PV Industry Alliance (ESIA) dont CARBON est l’un des membres fondateurs et co-président du groupe de travail « Critères hors prix », vient de publier un communiqué révélant des avancées notables concernant la capacité de production industrielle annuelle de produits photovoltaïques européenne d’ici 2025. En effet, comme vous avez pu le lire sur le blog de Tecsol, de nouvelles données provenant des membres de l’ESIA prévoient que le secteur est en bonne voie pour atteindre plus de 30 GW de capacité de production industrielle annuelle sur l’ensemble de la chaîne de valeur du photovoltaïque, avec plus de 20 nouveaux projets en cours. Cependant, ces objectifs ne seront atteints qu’à condition d’un fort soutien politique et d’une ambition résolue.