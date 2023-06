Groupe Silversun : augmentation de capital auprÃ¨s de Amundi, CrÃ©dit Agricole Alpes Provence Transitions et de Sofipaca

Le Groupe Silversun, acteur français spécialisé dans le développement et la production d’énergie verte solaire décentralisée (C&I), réalise une augmentation de capital auprès de Amundi, Crédit Agricole Alpes Provence Transitions et de Sofipaca.

Créée en 2019, la société Silversun implantée à Lambesc dans les Bouches-du-Rhône (13) propose une large gamme de solutions photovoltaïques pour des clients professionnels et particuliers. Historiquement positionnée sur le développement de projets, la pose et la construction pour compte de tiers, la société va accélérer le développement de son portefeuille d’actifs photovoltaïques détenus en propre tout en conservant son ADN d’opérateur « hybride » ayant intégré l’ensemble de la chaine de valeur du solaire photovoltaïque. Cette opération va lui permettre de déployer son réseau d’agences en France, de renforcer ses équipes et de financer son ambition de transformation en tant qu’IPP (producteur d’énergie indépendant) avec un objectif de 500MW de projets d’ici 5 ans.

L’entrée au capital d’Amundi Transition Energétique, de Crédit Agricole Alpes Provence Transitions et de Sofipaca permettra au groupe Silversun d’accélérer sa croissance organique à travers la mise en place d’un certain nombre d’initiatives stratégiques, de mettre en œuvre une stratégie de croissance externe opportuniste, et de développer des nouveaux relais de croissance. « Cette opération renforce le positionnement du Groupe sur son marché et lui permet de devenir un acteur important de développement et production d’énergie verte du photovoltaïque en France. L’entrée de ces deux investisseurs reconnus nationalement et internationalement, couplée à une approche locale, va permettre au Groupe de développer ses propres centrales photovoltaïques dans le but de participer plus activement à la production d’une énergie propre et renouvelable, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique, et participant à la création d’un avenir durable » assure Frédéric Blanc, Président du Groupe Silversun.

Matthieu Poisson, Directeur général d’Amundi Transition Energétique souligne :« Nous sommes ravis de nous associer aux fondateurs de Silversun en vue de soutenir ses ambitions de croissance. Il s’agit d’une plateforme bien établie, dotée d’une équipe très expérimentée et d’un portefeuille de projets en pleine croissance, avec une forte ambition en matière d’ESG, ce qui est en totale adéquation avec notre ambition. Cette opération est également une illustration de la capacité du groupe Crédit Agricole à contribuer de façon concrète à la transition vers une économie bas carbone et de développement des ENR dans les territoires.»

Jérôme Vuillemot, Directeur Développement & Transitions des Territoires du Crédit Agricole Alpes Provence précise : « Au Crédit Agricole Alpes Provence nous pensons que nous avons un rôle de catalyseur dans l’accompagnement des transitions notamment énergétiques. Au-delà de notre métier de banquier assureur, nous devenons investisseur et assurons un rôle de conseil pour accompagner les projets locaux. Ainsi, nous consacrons 20% de notre Résultat, soit 20M€/an, en créant une solution d’investissement de proximité innovante, Crédit Agricole Alpes Provence Transitions. Cette filiale s’appuie sur 2 atouts majeurs, la connaissance fine du territoire et l’expertise d’Amundi en gestion d’actifs. »

Et Florence Cordier, Directrice de participations, Sofipaca de conclure : « Nous sommes très heureux de participer à l’accompagnement de la croissance du Groupe Silversun, un acteur de la transition énergétique implanté en Région Sud ayant pour vocation de se développer sur l’ensemble du territoire français. Nous avons notamment été séduits par le profil de développeur poseur du groupe et sa politique de qualité dans le suivi de la relation client. Cette opération s’inscrit pleinement dans le projet sociétal du Groupe Crédit Agricole et des engagements pris dans le cadre du développement des énergies renouvelables. »