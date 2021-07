TrinaTracker ratifie la stabilitÃ© du tracker avec des tests complets en soufflerie effectuÃ©s par CPP et RWDI

TrinaTracker, fabricant spécialiste des trackers et filiale de Trina Solar Co, a confirmé la stabilité de ses séries Agile 1P et Vanguard 2P dans des conditions météorologiques extrêmes en effectuant des tests en soufflerie en collaboration avec les principales sociétés de conseil en ingénierie éolienne CPP et RWDI. Les conceptions des trackers ont été optimisées davantage en fonction des données recueillies lors des tests. Sur la base des résultats des tests, la société a publié un livre blanc sur la manière d’assurer et de valider la stabilité du tracker en combinaison avec des modules photovoltaïques à ultra-haute puissance.

Les conceptions de produits TrinaTracker comprennent un tube de torsion robuste, des poteaux plus solides et des pannes avancées qui ajoutent de la rigidité aux modules, ainsi que différentes stratégies de rangement pour les configurations 1P et 2P selon les résultats complets des tests aéroélastiques, une disposition de tracker sur mesure et des systèmes multi-entraînements.

Le vent ne l’emportera pas…

Les systèmes de suivi PV représentent un investissement essentiel pour les propriétaires d’actifs et les investisseurs qui s’attendent à des systèmes durables et fiables pour optimiser les rendements. De nos jours, les centrales photovoltaïques sont installées sur divers sites, dont beaucoup présentent des caractéristiques de terrain difficiles et des conditions météorologiques extrêmes. De plus, le montage de modules de grand format, très demandé par l’industrie, implique des charges de vent accrues ajoutées aux trackers. L’industrie solaire s’est depuis longtemps rendu compte que les codes du bâtiment ne tiennent pas compte des effets aéroélastiques spécifiques du suiveur produits par l’action du vent. Par conséquent, des tests analytiques plus avancés sont nécessaires pour une conception fiable des trackers.

Des prototypes à l’échelle des produits TrinaTracker Vanguard 2P et Agile 1P ont été reproduits en fonction de différents angles d’inclinaison, longueur de tracker et géométrie de module, ainsi que des paramètres dynamiques tels que les fréquences naturelles et l’amortissement. Ils ont ensuite été soumis à des charges statiques, aéroélastiques et dynamiques lors d’essais en soufflerie effectués respectivement par CPP et RWDI.

• Les tests en soufflerie comprenaient une recherche en soufflerie de modèle de pression, des tests de modèles en coupe 2D et des modèles numériques et un test de modèle aéroélastique complet supplémentaire, dépassant ainsi les normes de l’industrie.

• Le modèle de pression a permis d’obtenir une définition plus précise des coefficients statiques pour différentes distances entre rangs, garde au sol, post séparation ou longueur de tracker.

• De plus, en additionnant les données issues de l’analyse du modèle (fréquences naturelles) et du test de vibration libre (taux d’amortissement), le DAF (Dynamic Amplification Factor) a été atteint.

• Le modèle en coupe 2D a permis d’effectuer l’analyse de stabilité aérodynamique et l’analyse de réponse au tremblement à l’aide de modèles numériques. L’avantage des données obtenues à partir du modèle en coupe 2D est que les résultats peuvent être appliqués à une large gamme de dimensions de tracker.

• Le test complet du modèle aéroélastique a évalué la vitesse critique du vent sur le tracker en mettant en œuvre les paramètres de rigidité et d’amortissement dans le modèle, afin d’éviter les instabilités de torsion.

Sécurité et optimisation des coûts

SBP a entériné les procédures de calcul adoptées par TrinaTracker, avec les résultats des essais en soufflerie. Markus Balz, directeur général de SBP, a déclaré : « Après plusieurs années à soutenir les entreprises de trackers, les EPC et les développeurs dans le domaine des trackers, c’est un soulagement de voir TrinaTracker proposer des approches de conception sophistiquées pour aborder à la fois la sécurité et l’optimisation des coûts. ” Jason Duan, responsable de l’unité commerciale Tracker chez Trina Solar, poursuit : « Je suis fier de confirmer que TrinaTracker offre un produit bancable aux propriétaires d’actifs et aux investisseurs. TrinaTracker continuera à mettre ses efforts dans la conception de solutions de suivi optimisées pour les clients qui peuvent fournir une fiabilité validée, une durabilité et un rendement énergétique maximal sur chaque site. » Avec les résultats obtenus lors des tests en soufflerie, la société a déterminé les charges de vent des principaux éléments structurels (poteaux, tube de torsion et panne) et des composants de connexion (roulements et entraînements) et a fourni les résultats nécessaires à la mise à niveau de la conception du tracker. TrinaTracker continuera à optimiser ses trackers pour assurer la fiabilité et l’adaptabilité de tous leurs composants.

www.youtube.com/watch?v=tmFH6Uc9JjY