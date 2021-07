PrÃ¨s de 80 projets d’Ã©nergie verte reÃ§oivent un soutien flamand via un systÃ¨me dâ€™appel dâ€™offre

Le gouvernement flamand accorde 4 millions d’euros de soutien à l’investissement pour les installations de panneaux solaires. Un appel d’offres fructueux !

« Notre appel d’offre pour développer de l’électricité verte a été un succès » a confié le ministre flamand de l’Énergie, Zuhal Demir (N-VA). “Pour un minimum de soutien, un maximum d’énergie verte sera produit” affirme le communiqué du ministère. En Flandre, les certificats d’énergie verte ne sont plus automatiquement attribués pour les projets solaires et éoliens de taille moyenne, mais un appel d’offre est organisé. Les projets qui produisent le plus d’énergie verte avec le moins de soutien recevront alors un soutien. A l’instar du modèle français d’AO. « Ce nouveau système de soutien ne manque pas sa cible. Avec le budget disponible, nous pouvons produire plus d’énergie verte et réaliser plus de gains climatiques sans le sentir dans notre facture énergétique », poursuit le ministre Zuhal Demir.

4 millions d’euros pour les installations solaires

L’Agence flamande pour l’énergie et le climat (VEKA) a organisé le premier appel d’offre pour une l’électricité verte entre le 17 mai et le 3 juin. En trois semaines, 90 projets ont été soumis, qui ont demandé ensemble près de 7,5 millions d’aides. 79 projets ont été sélectionnés et classés par ordre de soutien requis par mégawattheure de production d’énergie verte. Au total, Zuhal Demir a mis 5 millions d’euros à disposition pour l’appel à projets. Spécifiquement pour les installations de panneaux solaires, 59 demandes ont été acceptées. Ensemble, ils ont reçu 4 millions d’euros d’aide à l’investissement pour une capacité de 33 000 kWc, ce qui correspond à 8 250 installations familiales. Les offres gagnantes vont de 3,21 euros de support par MWh à 15 euros par MWh. Cela les place bien en deçà du plafond fixé de 22 euros par MWh, pour le soutien à la production du système de certificats verts qui était prévu pour de tels projets dans le passé. Un deuxième appel d’offre sera organisé mi-septembre.