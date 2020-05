Trina Solar publie son livre blanc sur la technologie des modules Vertex et dÃ©voile une toute nouvelle plateforme technologique

Trina Solar a publié un livre blanc sur la technologie de ses modules ultra-haute puissance Vertex de 500 W et plus. Selon le livre blanc, le Vertex a mis en place une toute nouvelle plate-forme technologique de produit, remettant en question le statu quo dans la conception des modules. Il recèle un grand potentiel pour atteindre 600 W et une puissance de sortie supérieure en fonction de ses solutions optimisées en termes de conception de produits, de fabrication, de transport, de compatibilité du système, etc. Compte tenu de l’impact de la sortie de courant élevé sur la boîte de jonction et l’onduleur, la taille du module sur l’installation, la manutention, le transport et la logistique, Trina Solar a pris les devants en proposant une cellule solaire de troisième coupe, une disposition de 5 * 30 cellules basée sur des wafers surdimensionnés de 210 mm, avec la combinaison optimisée de barre multi-bus, de coupe non destructive et de technologie d’interconnexion de cellules haute densité. Autant de caractéristiques qui permettent au Vertex d’atteindre une puissance de sortie de plus de 500 W et une efficacité de plus de 21%. La conception du produit prend également en compte la compatibilité des systèmes en aval, ouvrant la voie au Vertex dans l’intégration et l’application du système.

Quand l’innovation accélère le développement de l’énergie solaire

Pour améliorer efficacement la fiabilité des produits, l’équipe R&D de Trina Solar a mis au point plusieurs solutions pour optimiser la prévention des points chauds et les performances de charge mécanique. Le Vertex a passé avec succès un test de durabilité des points chauds conformément aux normes CEI 61215. Franck Zhang, responsable de la stratégie produit et de la gestion de la valeur de Trina Solar, a déclaré: «Depuis le début de cette année, l’industrie photovoltaïque est passée à l’ère de la puissance ultra-élevée de 500 W et plus. En choisissant une taille de 210 mm, Trina Solar a verrouillé la taille de la plaquette au cours des prochaines années, car d’autres options de taille sont confrontées à des défis de mise à niveau et à des coûts plus élevés. “ Franck Zhang a ajouté: «En tant que produit pionnier à ultra-haute puissance, le Vertex est guidé par la valeur client et devient la nouvelle norme de l’industrie. Avec le développement et l’amélioration de la chaîne industrielle, en particulier en termes de capacité d’approvisionnement en verre, en ajoutant une autre colonne de cellules solaires à la conception à cinq colonnes déjà existante, la puissance de sortie du Vertex peut être augmentée à 600 W. Cela permettra de réduire davantage les coûts des systèmes solaires photovoltaïques et le LCOE. De quoi accélérer ainsi l’application mondiale de l’énergie photovoltaïque ! »