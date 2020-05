Rapport annuel 2019 PVPS de lâ€™IEA : des coÃ»ts en dessous de 2 centimes de dollars le kWh

L’IEA PVPS TCP (Agence Internationale de l’énergie/Technologie des systèmes d’alimentation photovoltaïque/Programme de collaboration, présente son rapport annuel 2019. Ce rapport fait le point sur les faits saillants et les derniers résultats de ces travaux collaboratifs mondiaux, ainsi que sur les développements pertinents dans le PV, la recherche et la technologie, les applications et les marchés dans nombre de pays membres et d’organisations dans le monde.

2019 a – encore une fois – confirmé le fort développement du marché photovoltaïque (PV) mondial à l’instar des années précédentes. Le marché surfe sur la compétitivité sans cesse croissante des systèmes solaires photovoltaïques. Grâce à ce développement, le PV devient, de plus en plus, un pilier de la transition énergétique dans nombre des pays membres de l’IEA et participe activement de la décarbonisation des systèmes énergétiques. Les coûts de l’électricité produite par le PV atteignent désormais des niveaux bien en dessous de 2 centimes de dollar / kWh, pour les systèmes à grande échelle dans des conditions favorables. Les marchés photovoltaïques s’établissent à l’échelle du Gigawatt (GW) dans un nombre croissant de pays à travers en créant une synergie planétaire positive.

115 GW installés en 2019 pour l’IEA

Par rapport à 2018, l’analyse de marché de l’IEA pour 2019 montre une augmentation de 12%, soit environ 115 GW, installés dans le monde, portant la capacité installée cumulée mondiale bien au-dessus de 620 GW. La Chine, les États-Unis, l’Inde et le Japon représentent les plus grands marchés en 2019, soit plus de 50% des installations supplémentaires installées dans ces quatre pays seulement. A fin 2019, neuf pays avaient plus de 10 GW de capacité cumulée de systèmes PV, 39 pays avaient au moins 1 GW de capacité cumulée et 18 pays au moins 1 GW. Pendant ce temps, dans 22 pays, le PV contribue à 3% ou plus à la fourniture de l’électricité annuelle. Avec la capacité totale installée fin 2019, le PV représente désormais environ 3% de la production mondiale d’électricité.

Ces développements de marché dynamiques, les progrès technologiques de l’industrie PV et un cadre de marché global en évolution rapide constituent la base des activités du TCP de l’IEA PVPS. En 2019, IEA PVPS a continué de se concentrer sur l’intégration du PV dans le système énergétique. L’IEA PVPS TCP élargit ainsi son champ d’application, tant dans son contenu qu’en coopération avec d’autres organisations. « Notre collaboration clé concerne les projets liés à l’évaluation environnementale du PV : fiabilité; enquêtes de performance; réduction des coûts; bâtiments ; intégration des véhicules électriques; meilleures pratiques dans diverses applications etc. En ligne de mire, un déploiement rapide et densifié du photovoltaïque » souligne Stefan Nowak, président de l’IEA PVPS. Anticipant les besoins futurs, l’IEA PVPS aborde également la politique récente et le marché des nouveaux modèles commerciaux, les cadres politiques durables, ainsi que l’intégration technique et commerciale du photovoltaïque dans le système d’électricité et d’énergie dans son ensemble. En 2019, IEA PVPS a renouvelé ses activités vers le photovoltaïque hors réseau et en bordure de réseau à travers une nouvelle tâche 18, en mettant l’accent sur les applications en développement et en transition.

Les membres de l’IEA PVPS pèsent 85% de la capacité PV mondiale installée

« Apporter la meilleure valeur ajoutée à nos membres et au public cible est l’objectif que nous poursuivons ensemble. Nous essayons aussi de favoriser une coopération accrue au sein des réseaux technologiques de l’IEA. Des liens plus étroits se nouent avec d’autres organisations telles que l’IRENA, la CEI et l’International Solar Alliance ISA. En 2019, nous avons sensibilisé de nouveaux membres au sein de l’IEA PVPS, notamment l’Inde, Singapour et l’Argentine. IEA PVPS maintient sa large couverture de la majorité des pays actifs dans le développement, la production et l’installation de systèmes photovoltaïques. 85% de la capacité photovoltaïque mondiale installée est ainsi le fait de pays membres de l’IEA PVPS » ajoute Stefan Nowak.

Ce rapport annuel PVPS TCP de l’IEA est publié à une époque où le monde connaît des défis sans précédent pour faire face à la pandémie mondiale de Covid-19. « Alors que nous sommes sur le point de comprendre combien nos habitudes et notre mode de vie seront affectés, tant sur le plan professionnel que privé, nous pouvons également observer une créativité unique pour surmonter cette situation difficile. Je suis convaincu que nous pouvons tous apprendre de ces nouvelles expériences, y compris pour d’autres défis tels que le changement climatique mondial. » conclut Stefan Nowak.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/05/IEA-PVPS-AR-2019-1.pdf