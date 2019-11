Trina Solar : nouveau record d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique de 23,22 % grÃ¢ce Ã  la cellule solaire i-TOPCon de type n

Trina Solar aligne les records. Son Laboratoire d’État des sciences et technologies photovoltaïques (State Key Laboratory of PV Science and Technology, SKL PVST) en Chine a établi un nouveau record mondial de 23,22% pour une cellule solaire i-TOPCon (c-Si) quasi monocristalline de type n, de grande surface et à haut rendement. La cellule solaire bifaciale de type n i-TOPCon, inégalée, a été fabriquée grâce à un procédé industriel à faible coût, à la technologie avancée i-TOPCon (Industrial Tunnel Oxide Passivated Contact), sur un substrat silicium de technologie Cast-mono de grande taille, dopé au phosphore. La cellule solaire bifaciale, de 247,79 cm2, a atteint une efficacité frontale sur son ensemble de 23,22%. Ce résultat a été corroboré par la source indépendante ISFH CalTeC, en Allemagne.

«Nous sommes ravis d’annoncer la dernière réalisation de notre équipe de recherche technologique au SKL PVST. À notre connaissance, il s’agit d’un nouveau record du monde d’efficacité sur l’ensemble de la surface d’une cellule solaire en silicium monocristallin de grande surface, de technologie cast-mono», a déclaré le Dr Zhiqiang Feng, directeur du Laboratoire d’État des sciences et technologies photovoltaïques chez Trina Solar. «Pour Trina, les excellents résultats obtenus en recherche et développement constituent une base solide pour fournir à nos clients de nouveaux modules et de nouvelles solutions photovoltaïques haut de gamme, qui font la différence.»