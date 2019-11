La mairie de Privas sâ€™engage pour lâ€™Ã©nergie solaire avec Fonroche Ã‰clairage

Face à des contraintes environnementales de plus en plus fortes, la transition des collectivités vers les énergies renouvelables est devenue une nécessité et s’intègre désormais au cœur des préoccupations des villes. Pour répondre à ces problématiques, la Mairie de Privas en Ardèche, fortement engagée dans une démarche écoresponsable, a choisi Fonroche Éclairage, leader français de l’énergie solaire, pour déployer une trentaine de lampadaires solaires afin d’éclairer les parkings du centre aquatique de la ville.

Affichant le souhait de s’engager dans une démarche durable, la Ville de Privas est depuis plusieurs mois à l’écoute de projets innovants susceptibles d’améliorer la qualité de ses administrés tout en répondant à des impératifs de réduction de l’empreinte environnementale et des coûts. A quelques mètres de l’entrée de la Ville, une première route à l’éclairage solaire nouvelle génération, permettant d’éclairer tous les quartiers alentour, a montré la voie. Engagé dans l’écoresponsabilité des villes, Michel Valla, le Maire de Privas, s’est rapproché des équipes Fonroche afin d’équiper les parkings du nouveau centre aquatique de la ville, de lampadaires solaires.

Ce système d’éclairage permet une économie d’énergie, une réduction de l’empreinte carbone, et son installation est moins couteuse par rapport aux lampadaires classiques, installés en réseau. Par ailleurs, il n’exige pas de prestations de maintenance régulières : un lampadaire solaire fonctionne 10 ans sans aucune maintenance. L’économie réalisée peut ainsi avoisiner les dix mille euros par an. Face à ces avantages, Michel Valla, également vice-président du syndicat départemental de l’énergie souhaite sensibiliser les communes alentour au passage à l’énergie verte.

Ce premier déploiement, comprenant une trentaine de lampadaires, est le premier pas d’une initiative écoresponsable globale et vertueuse qui devrait se développer dans un second temps, sur plusieurs parkings de la ville, puis dans toute la collectivité. « Nous sommes fiers d’avoir engagé notre commune dans une démarche écoresponsable. Nous souhaitions faire ce partenariat avec un acteur français, fiable, aux technologies ayant fait leurs preuves. Nous avons la volonté de faire de Privas une ville qui agit pour préserver les générations futures» déclare Michel Valla.