Trina Solar livre ses premiers modules Vertex de plus de 500 Wc de puissance

Trina Solar vient de livrer son premier lot de modules de la série Vertex. Les modules de la série Vertex, dont le rendement de conversion peut atteindre 21 pour cent, offrent une production d’énergie supérieure à 500 W. Grâce à cette livraison, Trina Solar établit une nouvelle référence pour l’industrie photovoltaïque mondiale, après l’annonce de l’entreprise il y a onze jours concernant la ligne pilote pour la production en masse de modules de la série Vertex.

La première installation qui profitera des ses supers modules se trouve au Sri Lanka. Sa capacité sera de 10 MW. Les modules seront déployés dès leur arrivée et le raccordement au réseau aura lieu dès le troisième trimestre cette année. Avec l’intégration de cellules de 210 mm, les modules de la série Vertex incluent des technologies avancées de découpe non destructive en trois pièces et d’assemblage de cellules à haute densité.

Une puissance élevée pour une réduction des coûts

La série Vertex comprend des modules bifaciaux biverre et des modules à feuille arrière, qui offrent une puissance élevée, une grande fiabilité, une grande efficacité et une forte production d’énergie. D’après les données du Laboratoire d’État des sciences et technologies photovoltaïques (State Key Laboratory of Photovoltaic Science and Technology, SKL PVST) de Trina Solar, qui a pris l’exemple d’une centrale électrique au sol à grande échelle dans la province chinoise du Heilongjiang, si on les compare aux modules bifaciaux biverre conventionnels de 410 W, les modules bifaciaux biverre Vertex permettent de réduire les coûts d’équilibre du système de six à huit pour cent et le coût nivelé de l’énergie de trois à quatre pour cent.

Augmenter l’efficacité des systèmes en toitures

Yin Rongfang, directeur général délégué et vice-président exécutif de Trina Solar, a déclaré: «Nos clients à travers le monde ont montré un grand intérêt pour les modules de la série Vertex de plus de 500 W, qui conviennent non seulement aux centrales solaires à usage collectif, mais aussi aux projets solaires à l’échelle commerciale et industrielle qui cherchent à augmenter leur niveau d’efficacité. Nous souhaitons continuer la livraison d’un plus grand nombre de modules de la série Vertex à nos clients dans le monde entier. Nous sommes désormais à l’ère d’une production d’énergie de plus de 500 watts et les modules à haut rendement et à haute énergie de la série Vertex jouent un rôle essentiel dans le secteur.»