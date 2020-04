En multipliant par quatre sa production d’Ã©nergie solaire en un an, la Pologne devient le 5e plus grand producteur d’Europe

L’Union européenne a augmenté son marché de l’énergie solaire de plus de 100% en un an, faisant de 2019 une année particulièrement florissante. Étant l’un des cinq pays qui ont le plus contribué à cette croissance, la Pologne a presque quadruplé ses capacités solaires en un an pour atteindre 784 MW. Le principal développeur solaire de la région, Sun Investment Group, attribue au modèle d’autoconsommation et aux efforts du gouvernement cette croissance sans précédent. L’année 2019 a été particulièrement prolifique pour l’Union européenne dans le secteur de l’énergie solaire. En 2019, l’UE a ajouté 16,7 GW d’installations d’énergie solaire à son portefeuille, en augmentant le nombre d’installations de 104% depuis 2018. Cette forte augmentation a marqué la plus forte croissance de la production d’énergie solaire depuis 2010. Jusqu’à présent, cinq pays membres ont contribué le plus, y compris Espagne (4,7 GW), Allemagne (4 GW), Pays-Bas (2,5 GW), France (1,1 GW) et Pologne (784 MW).

La Pologne se concentre sur le solaire

Bien que les 18 autres États membres soient à la traîne pour respecter les plans énergétiques de l’UE, la majorité des membres contribuent aux progrès, y compris une réalisation importante de la Pologne. Le pays a quadruplé ses installations solaires de 203 MW connectés au réseau en 2018 à 784 MW en 2019. En 2020, la Pologne prévoit de presque doubler ses installations à 1,3 GW. Ces changements sont importants pour l’UE et la Pologne, car le pays est le plus grand producteur de charbon de l’Union. Auparavant, le pays avait du mal à respecter les plans de l’Union en matière d’énergies renouvelables, mais en 2019, la Pologne a connu une forte augmentation de la production d’énergie solaire. Bien que la plus grande source renouvelable soit l’énergie éolienne, la Pologne se concentre sur l’expansion du secteur de l’énergie solaire.