Trina Solar ISBU remporte un projet solaire dans le cadre de lâ€™appel dâ€™offres lancÃ© par le MinistÃ¨re des ArmÃ©es

Lors de la 4ème vague de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) du plan interministériel « Place au soleil » lancé par le Ministère des Armées pour développer un projet photovoltaïque d’une superficie d’environ 15 hectares sur le site du Centre Commandant Millé sur la commune de Houilles, Trina Solar (France) Systems, la branche française de Trina Solar International System Business Unit (« ISBU ») active depuis 3 ans sur le marché français, a été désigné lauréate en remportant cette mise en concurrence.

En tant que leader mondial des produits solaires et des solutions énergétiques, Trina Solar produit et fournit des produits solaires, des projets solaires et des solutions énergétiques clés en main dans le monde entier. Son activité de projets solaires comprend le développement de projets, la structuration, le financement, EPC, O&M et la gestion des actifs, fournissant des solutions pour l’ensemble du cycle de vie du projet. Au 30 juin 2021, Trina Solar a raccordé plus de 5,5 GW de projets solaires au réseau mondial.

Trina Solar ISBU est dédiée à l’activité de projets solaires pour le marché international. Avec les compétences de base du développement de projets mondiaux, la structuration et le financement orientés clients, les meilleures opportunités de projets, et des dossiers solides et complets, ISBU de Trina Solar est un leader mondial dans le développement et la gestion de projets solaires, et est actif dans plus de 15 pays et régions, y compris, mais sans s’y limiter, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en France, en Grèce, en Espagne, au Japon, en Colombie, au Mexique, au Chili, au Pérou, en Australie, au Vietnam, au Cambodge et en Corée du Sud