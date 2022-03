Programme europÃ©en EPSON : la gouvernance, un Ã©lÃ©ment essentiel dans le dÃ©veloppement des EnR

La gouvernance est déterminante pour le développement des énergies renouvelables, selon les conclusions du projet de recherche Locate, qui s’intéresse à l’échelon régional dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission. Analyse !



Si la position géographique et le climat sont deux facteurs importants, ils ne sont pas suffisants, d’après les recherches menées dans le cadre du programme européen ESPON, spécialisé dans l’analyse régionale. D’autres éléments, comme les conditions socio-économiques et la gouvernance ont également une corrélation sur la capacité des villes et des régions à produire de l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique.

L’étude visait à répondre à deux questions principales : y a-t-il des régions et des villes qui exploitent mieux leur potentiel de production d’énergies renouvelables ? Et, si oui, quels sont les facteurs qui contribuent à l’augmentation de la production? Les chercheurs ont analysé les différents modèles régionaux de production d’énergies renouvelables en les comparant à leur potentiel respectif et ont observé que la capacité de production variait considérablement entre pays.

Les régions situées en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, au Royaume-Uni, en Pologne et dans les pays baltes et scandinaves, ont par exemple un potentiel éolien plus élevé que les autres régions d’Europe en raison de la vitesse moyenne du vent et de la disponibilité de terrains capables d’accueillir des éoliennes. Pourtant, les chercheurs ont observé que les « poids lourds » de l’éolien terrestre incluaient certaines régions à faible potentiel comme l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, la Belgique et la Roumanie – en plus de certains pays à forts potentiel comme le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas. En revanche, des pays comme la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Pologne et les régions scandinaves et baltes, n’exploitent pas pleinement leur potentiel.

Un constat également partagé avec l’énergie solaire : les régions à plus fort potentiel se situent en Europe du Sud, notamment en Italie, en France, en Espagne, au Portugal en Grèce, à Chypre ainsi qu’en Roumanie et Bulgarie. Pourtant, le développement des énergies solaires est plus dynamique dans certains pays moins ensoleillés, comme l’Allemagne, la Belgique et la Suisse. Vous avez dit volonté politique ?

www.espon.eu/sites/default/files/attachments/Locate_final-report_main_report.pdf