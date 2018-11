Trina Solar fournit 17 MW au plus grand systÃ¨me photovoltaÃ¯que flottant d'Europe

Trina Solar fournira 17 MW de modules PV à la plus grande centrale PV flottante d’Europe. Le projet photovoltaïque « O’MEGA 1 » a été développé par Akuo Energy, premier producteur français indépendant d’énergie renouvelable, sous les contraintes spécifiques de l’appel d’offres français CRE4.1 qui a été remporté par les modules Trina Solar à faible empreinte carbone. Une fois opérationnelle, la centrale située à Piolenc (Vaucluse) produira de l’énergie 100 % renouvelable pour la consommation de plus de 4700 ménages.

La centrale couvre une propriété de 17 hectares et permettra d’éviter environ 11 100 tonnes de CO 2 par an. « O’MEGA 1 » est alimenté par plus de 46 000 unités de modules monocristallins PERC à double vitrage TSM-DEG14.20(II) de Trina Solar dans sa version à faible empreinte carbone. Le module DUOMAX M Plus offre des performances élevées pour les grandes exploitations solaires. Disponible avec la norme UL/CEI 1500 V, la densité énergétique élevée et l’efficacité de pointe de DUOMAX M Plus garantissent un rendement énergétique maximal tout en résistant aux conditions environnementales les plus difficiles. Sa structure à double vitrage durable composée d’un verre solaire de haute qualité et d’une encapsulation qui protège les cellules solaires de la forte humidité tout au long de leur vie, et empêche ainsi la perte d’énergie due au PID (dégradation induite potentielle).

Eric Scotto, président et cofondateur d’Akuo Energy, conclut : « O’MEGA 1 signifie plusieurs premières pour Akuo Energy : la première centrale solaire flottante en France ; le groupe ouvre pour la première fois le capital d’un projet aux particuliers ; et un premier financement bancaire commun pour le solaire flottant. travers ce projet de société, nous agissons en tant qu’acteur mondial dans la transition énergétique et nous espérons faire de cette centrale un exemple à suivre. C’est une grande fierté pour nous d’être associés à tous ces acteurs qui en font un projet exemplaire et inspirant. »

Gonzalo de la Vina, responsable de l’activité modules Europe chez Trina Solar, a déclaré : « Nous sommes honorés d’avoir été choisis par Akuo pour le plus grand système solaire flottant d’Europe. Ce projet développé sous les contraintes spécifiques de l’appel d’offres français CRE4.1 utilise une solution technique et économique compétitive, basée sur nos modules monocristallins PERC à double vitrage et faible émission de CO 2 et une structure flottante Ciel et Terre. Nous espérons que ce projet ouvrira la voie à la poursuite du développement de projets photovoltaïques flottants en France et en Europe. »

Plus d’infos…