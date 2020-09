Trina Solar annonce une croissance de plus de 245% en glissement annuel de ses bÃ©nÃ©fices nets dans ses rÃ©sultats semestriels 2020

Trina Solar a publié son rapport financier semestriel pour 2020. Il montre une forte augmentation des ventes de produits et systèmes PV, que la société attribue à ses années d’expérience opérationnelle et à ses mécanismes efficaces de contrôle des risques. Les revenus totaux pour les six premiers mois de 2020 atteignent 1,5 milliards d’euros, soit une augmentation de 16,56% d’une année sur l’autre, tandis que les bénéfices nets ont atteint un peu plus de 60 millions d’euros, en hausse de 245,81% par rapport à l’année précédente.

Jifan Gao, président-directeur général de Trina Solar, a souligné que Trina Solar et d’autres grandes sociétés photovoltaïques mondiales avaient réalisé une croissance malgré le ralentissement économique mondial provoqué par la Covid-19 au premier semestre de l’année.

Les sociétés chinoises du PV en plein essor

«L’industrie photovoltaïque chinoise continue de croître à pas de géant alors que nous entrons dans l’ère du très haut rendement», a-t-il déclaré. Les entreprises dotées de capacités de développement durable exceptionnelles et celles qui sont des leaders sur le marché mondial du PV sont en plein essor. Après avoir ouvert la voie à l’ère de l’ultra-haute efficacité, Trina Solar prévoit désormais d’intensifier le déploiement d’une capacité de production avancée et l’application de technologies innovantes dans ses produits afin d’augmenter encore les bénéfices. « Les clients restent au cœur des préoccupations de la société, et la société améliore constamment la qualité de ses produits et services pour créer plus de valeur pour les clients et produire des rendements encore meilleurs pour la société et les parties prenantes » a ajouté Jifan Gao.

Les percées innovantes et technologiques démontrent une compétitivité de base

Au premier semestre 2020, Trina Solar a investi plus de 100 millions d’euros dans la R&D. La société a accumulé 852 brevets, dont 310 brevets d’innovation, et a constamment maintenu son investissement dans la recherche et le développement de technologies de pointe pour les cellules à haut rendement, les modules haute puissance et les systèmes de suivi intelligents, en se concentrant sur le développement de technologies de pointe. Le tout en continuant à améliorer sa capacité de production de masse. En ce qui concerne les cellules solaires, Trina Solar a subi des tests tiers par l’ISFH CalLab en Allemagne pour confirmer l’efficacité de conversion de 23,39% dans sa cellule PERC, qui a été produite avec un équipement industriel standardisé.

La haute efficacité

Trina Solar est un chef de file de l’industrie dans la production à grande échelle de la technologie des cellules PERC, avec une efficacité des cellules sur la ligne de production PERC nouvellement construite de la société, avec en moyenne de 22,8% à 22,9%. La cellule HJT de Trina Solar atteint une efficacité de 23,8% ou plus dans la production de masse, et la certification TÜV et la commercialisation de ses produits HJT sont attendues sous peu. La cellule à haut rendement TOPCon de la société a enregistré une efficacité de laboratoire de 24,58%, l’efficacité moyenne des lots la plus élevée en production de masse atteignant 23,8%.

La ultra haute puissance

En ce qui concerne les modules photovoltaïques, la nouvelle série Vertex de modules haute puissance de Trina Solar intègre de nombreuses innovations tournées vers l’avenir, notamment une tranche de silicium de 210 mm, une encapsulation haute densité et une technologie multi-jeux de barres (MBB), ce qui permet à l’industrie alors qu’elle ouvre la voie à l’ère de l’ultra-haute puissance. Les partenaires de Trina Solar dans et autour de la chaîne d’approvisionnement sont déjà entièrement équipés des installations de production associées. En ce qui concerne les systèmes photovoltaïques, la société a lancé sa nouvelle solution TrinaPro Mega, équipée de modules ultra-haute puissance de 500 W +, ce qui permet de réduire les coûts unitaires et d’augmenter encore les rendements des centrales électriques, y compris une meilleure compatibilité des pièces et des coûts de système réduits et des services plus intelligents. Trina Solar a déjà mis en place une ligne de test pour les produits électriques et électroniques ainsi qu’une plate-forme d’application de modèles empiriques en extérieur, et a achevé les processus de production en petits lots et de vérification des tests de produits pour la version AC et la version de chaîne de modules de son suivi intelligent TCU / NCU. Les deux versions sont compatibles avec diverses structures de montage et devraient arriver sur le marché respectivement fin septembre et fin décembre.

5,94 GW de modules livrés au premier semestre 2020

Grâce à sa marque mondiale et à sa configuration commerciale mondiale, Trina Solar a efficacement résisté au choc de la Covid-19 au premier semestre 2020, non seulement en surmontant l’impact de la pandémie sur la production et la logistique, mais en augmentant encore davantage sa part de marché sur certains marchés. Au cours du premier semestre de l’année, la société a réalisé des expéditions totales de modules de 5,84 GW, en hausse de 37% par rapport à la même période en 2019. Février 2020 a vu une nouvelle percée sur le marché pour Trina Solar, avec la sortie du premier module de 500 W + au monde, Vertex, et en juillet, la société a fait mieux avec son module 600W + pour mener l’industrie dans l’ère des 600W. À la date de publication du rapport semestriel, le module Vertex approchait déjà 1 GW de commandes.

TrinaPro, le vent en poupe

L’activité TrinaPro de la société a connu une croissance rapide et régulière, avec des commandes de 882 MW livrées dans le monde entier – plus de 100% de plus qu’au cours de la même période l’année dernière. Trina Solar a également signé un accord avec The Rise Fund, qui fait partie de l’une des plus grandes sociétés de gestion alternative d’actifs au monde, TPG Group, pour des contrats de projet d’une valeur totale d’environ 700 millions de dollars américains et couvrant une échelle totale de 1 GW. L’activité de systèmes de centrales électriques nationales de la société continue de croître régulièrement, avec près de 1 GW de projets d’appel d’offres photovoltaïques et de parité des prix remportés au cours de la période considérée, soit une augmentation de plus de 25% d’une année sur l’autre.

Capacité de production de modules de 50 GW d’ici la fin de 2021

Au sein de l’industrie, Trina Solar est un partisan actif des produits de modules à très haute puissance basés sur des cellules de grande taille, visant à tirer parti de ses avantages en termes de capacité de production de modules avancés à grande échelle pour les grandes cellules. La société prévoit une capacité de production totale de cellules d’environ 26 GW d’ici la fin de 2021, dont les grandes cellules de 210 mm devraient représenter environ 70%. La totalité de la capacité de production de modules qui doit être construite à partir du second semestre 2020 sera destinée à des modules à très haute puissance, avec une capacité de production totale de modules prévue pour atteindre environ 22 GW d’ici la fin de 2020 et environ 50 GW d’ici la fin de 2021.

Vous avez dit « chaîne de valeur »

La société vise également à consolider davantage ses avantages de pointe dans les domaines des grandes cellules et modules à haut rendement, avec des plans pour promouvoir l’interconnectivité amont-aval dans la chaîne d’approvisionnement sur la base de «l’Alliance écologique de l’innovation ouverte photovoltaïque 600W +» et d’accélérer la transformation de la «chaîne d’approvisionnement» en «chaîne de valeur». S’appuyant sur les atouts de sa marque et de ses canaux mondiaux, ainsi que sur la capacité de production de modules avancés et le développement coordonné des entreprises de l’éco-alliance d’innovation ouverte, Trina Solar est bien placé pour offrir à ses clients une valeur maximale en leur fournissant une valeur supérieure au sein de solutions intégrées et de services professionnels de pointe.