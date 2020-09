3,40 milliards de dollars seront investis dans le monde entier dans les EnR d’ici 2030, selon Frost & Sullivan

La décentralisation, la décarbonisation, la numérisation et l’émergence de nouveaux modèles commerciaux façonneront le secteur mondial de l’énergie dans les dix ans à venir. Aux acteurs du secteur de se tenir prêts !

L’analyse récente de Frost & Sullivan, « Opportunités de croissance de la décarbonisation dans le marché mondial de l’énergie, 2019-2030 » révèle que les années 2020 seront cruciales pour tous les acteurs du secteur de l’énergie. La transition vers les énergies renouvelables sera effective, tandis que le charbon subira un ralentissement dans la plupart des marchés développés. La baisse des coûts et les politiques énergétiques respectueuses des énergies renouvelables adoptées par plusieurs pays dans les six principales zones géographiques (Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient, Chine et Inde) seront synonymes d’ajouts massifs de capacité solaire photovoltaïque (PV) et éolien. Les experts estiment que 3,40 milliards de dollars seront investis dans les énergies renouvelables au cours de la prochaine décennie, dont 2,72 milliards de dollars en énergie éolienne et solaire. D’ici 2030, 54,1% de la capacité installée sera renouvelable (y compris l’hydroélectricité), et 37,9% sera une combinaison d’énergie solaire et éolienne.

La maître-mot, la flexibilité

«La décentralisation, la décarbonisation et la numérisation sont les trois piliers clés de la transition énergétique mondiale», a déclaré Vasanth Krishnan, analyste de recherche principal, Pratique industrielle, Frost & Sullivan. «Le secteur de l’électricité connaîtra une forte croissance de la décentralisation au cours de la décennie, avec des investissements mondiaux annuels passant de 53 milliards de dollars en 2019 à plus de 92 milliards de dollars en 2030. La pression continuera de s’accroître pour une décarbonisation plus poussée au sein du système électrique en fonction du taux d’adoption des technologies numériques susceptibles d’augmenter les performances opérationnelles des moyens de production. »

Vasanth Krishnan a ajouté: «La montée en flèche du besoin de flexibilité est la tendance la plus significative observée sur les marchés développés. Les opérateurs de réseau subissent une pression croissante pour gérer le système avec une production renouvelable incertaine, une production de charbon en baisse et une variabilité du côté de la demande. En conséquence, les technologies et solutions telles que les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), les moteurs à gaz, la réponse à la demande (DSR) et les centrales électriques virtuelles (VPP) connaissent des taux d’adoption sans précédent parmi les services publics, les fournisseurs de solutions et les consommateurs finaux. ”

L’énergie solaire et le stockage, les deux piliers des réseaux électriques intelligents

Les exploitants de centrales électriques conventionnelles auront besoin d’une extrême agilité physique et numérique pour concurrencer les sources d’énergie alternatives et rester rentables à long terme. À cet égard, les solutions numériques permettront aux centrales thermiques conventionnelles d’augmenter l’efficacité opérationnelle et l’utilisation des actifs pour répondre aux besoins présents et futurs d’un réseau électrique intelligent. Les opportunités de croissance pour les acteurs du marché varieront considérablement selon la région du monde. Que donne justement le panorama énergétique planétaire ?

• Amérique du Nord: les coûts énergétiques élevés entraînent une forte croissance du marché des services énergétiques et des contrats de performance, qui vont plus que doubler leur taille au cours de la décennie pour atteindre près de 20 milliards de dollars en 2030.

• Amérique latine: la croissance démographique et du PIB, associée à une électrification et à une industrialisation croissantes, devrait stimuler la demande d’électricité de 3,15% par an jusqu’en 2030.

• Europe: d’ici 2030, près de 13 milliards de dollars devraient être investis chaque année dans le stockage d’énergie par batteries. La capacité totale installée devrait passer de 2,91 GW en 2019 à 70 GW d’ici 2030.

• Inde: les énergies renouvelables représenteront plus de 72% des ajouts de capacité en Inde au cours de la prochaine décennie. Les coûts compétitifs des projets solaires photovoltaïques et éoliens seront la clé des investissements futurs.

• Chine: l’adoption du stockage d’énergie s’accélérera rapidement en Chine. Le pays représente 62% de la capacité de production mondiale de stockage sur batterie et investit pour augmenter encore sa capacité. Cela profitera au secteur du stockage d’énergie et devrait permettre une baisse des prix des batteries.

• Moyen-Orient: soutenu par le changement de politique énergétique de l’Arabie saoudite, le marché de l’énergie solaire au Moyen-Orient connaîtra une montée en flèche des niveaux d’activité dans les années 2020. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Iran devraient être des marchés majeurs pour l’énergie solaire photovoltaïque.

