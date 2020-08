Trina Solar ajoute 10 GW Ã  sa capacitÃ© de production annuelle de cellules solaires ultra-efficaces de 210 mm

Trina Solar vient de signer un accord de coopération en matière d’investissement avec le comité de direction du développement économique et technologique de Yancheng Zone dans la province du Jiangsu pour étendre sa capacité de fabrication de cellules solaires de 210 mm. Où il est question de 10 GW supplémentaire…

Conformément à la stratégie de Tina Solar, la société ajoutera 7,6 GW de capacité de production annuelle sur son site de production de Yancheng, augmentant ainsi sa capacité de production de cellules de 2,5 GW déjà opérationnelle à l’étranger.

26 GW de capacité de production annuelle dont 70% de cellules de 210 mm

2,4 GW supplémentaires de capacité de production existante sur le site de Yancheng seront modernisés. Avec d’autres nouvelles capacités de production et la mise à niveau de la capacité de production existante, la capacité de production annuelle de la société atteindra 26 GW avec 70% de cellules de 210 mm à très haut rendement d’ici la fin de l’année prochaine. Ces cellules 210mm seront utilisées dans la nouvelle série de produits Trina Solar Vertex 600W +, qui a été largement plébiscitée sur le marché. « Ces nouveaux investissements accéléreront non seulement l’innovation technologique dans l’industrie, mais offriront également un espace plus large pour réduire le coût de l’équilibre des systèmes PV et le coût nivelé de l’énergie afin de garantir un revenu stable au client » explique Trina Solar dans un communiqué..

Un rendement moyen à 23% attendu en début d’année

S’appuyant sur la plate-forme R&D de son principal laboratoire de science et technologie photovoltaïque, Trina Solar prévoit de renforcer ses investissements en R&D dans le domaine des cellules et modules de grande taille afin de garantir que le rendement moyen des cellules émettrices passivées et de contact arrière nouvellement construites atteigne 23% au début de l’année prochaine. La société continuera de déployer une technologie de batterie et de composants tournée vers l’avenir tout en cherchant à maintenir sa position de force sur le marché.

Gao Jifan, directeur général et président de Trina Solar, a déclaré que la société améliorerait davantage sa compétitivité de base grâce à des avantages de coût et d’échelle en augmentant la capacité de production de cellules solaires de grande taille à haut rendement, saisirait les opportunités de développement du marché pour les produits monocristallins et améliorerait la rentabilité et la compétitivité globale de l’entreprise. De plus, les politiques stratégiques d’innovation de l’entreprise tournées vers l’avenir apportent un soutien inestimable à l’industrie ».