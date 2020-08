Eolien et solaire PV en plus de l’hydroÃ©lectricitÃ© pour permettre Ã  la SuÃ¨de dâ€™atteindre l’objectif de 100% ENR d’ici 2040

Profitant des incitations gouvernementales et de la baisse des coûts, la part combinée de l’énergie éolienne et solaire a atteint près de 14% dans le mix de production suédois. Alors que le secteur solaire photovoltaïque du pays en est encore à ses balbutiements, GlobalData note que le soutien croissant du gouvernement suédois et la poussée du pays vers l’énergie propre devraient étendre les secteurs éolien et solaire PV au cours de la prochaine décennie pour aider le pays à atteindre ses objectifs : objectif de 100% d’énergies renouvelables (ER) d’ici 2040.

Somik Das, Senior Power Analyst chez GlobalData, commente: «Le pari le plus fort de la Suède pour atteindre son objectif ambitieux en matière d’EnR repose sur l’énergie éolienne et solaire photovoltaïque, qui peut compléter sa production d’énergie hydroélectrique ». GlobalData estime que l’éolien et le solaire connaîtront une croissance rapide d’ici la fin de la décennie en raison de leur rapport coût-efficacité par rapport à d’autres technologies. À l’heure actuelle, l’éolien, le solaire PV et l’hydroélectricité représentent ensemble environ 55% du mélange de production suédois, et ce chiffre devrait atteindre environ 66 à 67% d’ici la fin de 2030. » Les projets solaires photovoltaïques existants sont à petite échelle, avec d’autres installations à petite échelle en cours. Somik Das ajoute : «Pour assurer une croissance significative du secteur, le gouvernement suédois devra à l’avenir se concentrer sur les installations à grande échelle.»