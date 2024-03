Tribune/Mission Solar a pris son envol !

par Walburga Hemetsberger – Directrice générale, SolarPower Europe

Le printemps est officiellement dans l’air à Bruxelles alors que nous approchons de la fin d’un mois bien rempli. Nous avons commencé le mois de mars de la meilleure des façons, avec notre sommet phare SolarPower Summit explorant #MissionSolar. Plus de 440 participants nous ont rejoints, aux côtés de 115 conférenciers experts distingués, pour se lancer dans les sujets les plus urgents pour notre secteur, avant les élections européennes de 2024 et le prochain mandat énergétique de l’UE.