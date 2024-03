IDEX dote le parking de lâ€™hÃ´pital de Wissembourg d’une centrale solaire

Les établissements de santé sont vivement incités à se mettre en conformité avec les réglementations poussant à la transition énergétique : solarisation, décret tertiaire, équipement des parkings en bornes de recharge… L’hôpital de Wissembourg en Alsace n’échappe pas à la règle !

D’ici juin 2024, IDEX aura installé une centrale sur le parking de l’hôpital de Wissembourg (67). Le centre hospitalier verra naître des ombrières photovoltaïques sur le parking du personnel, destinées à produire environ 24% de l’électricité consommée par l’hôpital. Les panneaux photovoltaïques injecteront directement sur le réseau une électricité propre, locale et renouvelable, permettant la couverture équivalente à la consommation annuelle de presque 100 foyers (525 kWc installés). L’établissement disposera d’une énergie électrique à prix compétitif et stabilisé pendant 19 ans. Cet équipement apportera un confort aux usagers du parking (véhicules à l’abri des conditions climatiques – soleil et intempéries). L’installation réalisée sur un parking existant valorise le patrimoine foncier de l’hôpital sans artificialisation et permet de se mettre en conformité avec la loi EnR, qui impose aux établissements de santé disposant d’un parking de plus de 1500m² d’installer des ombrières solaires sur au moins la moitié de la surface dès 2026.