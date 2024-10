TRIBUNE/De lâ€™ego-centrisme Ã  lâ€™Ã©co-centrisme : les opÃ©rations dans le secteur de l’Ã©nergie Ã  l’Ã©preuve du temps

Par Lucie Deshayes, Senior Sales Executive chez Denodo

L’évolution des modes de production, de gestion et de consommation de l’énergie impose aux organisations du secteur de l’énergie une adaptation rapide aux nouvelles exigences de la transition énergétique et aux pressions réglementaires croissantes. Cependant, pour rester compétitives tout en maintenant leur efficacité, ces organisations doivent repenser leurs modèles opérationnels et commerciaux, ainsi que leurs investissements technologiques. Elles doivent aussi surmonter une “triple contrainte” : pression économique, rareté des talents et défis de la chaîne d’approvisionnement.

C’est pourquoi, la clé de cette transformation réside dans l’exploitation des sources d’énergie distribuées et l’innovation dans l’engagement client où la donnée, indispensable à l’intelligence artificielle (IA), joue un rôle central. Or, avec l’augmentation des volumes de données dispersées géographiquement et diversifiées, une gestion logique des données devient indispensable pour répondre de manière continue, sécurisée et gouvernée.

Préparer l’avenir des opérations du secteur de l’énergie

Pour assurer la durabilité et la résilience des opérations, la gestion logique des données s’avère cruciale, et notamment dans ces 7 domaines :

Adopter des énergies renouvelables pour intégrer efficacement les données des sources renouvelables pour réduire les émissions de carbone.

Mettre en place de réseaux intelligents afin d’améliorer la fiabilité et le contrôle en temps réel en intégrant les données des composants des réseaux.

Investir dans le stockage de l’énergie – Déployer des solutions de stockage de l’énergie pour gérer les excédents d’énergie et les pics de demande. Les plateformes de gestion logique des données facilitent l’intégration et l’analyse des données provenant des systèmes de stockage, optimisant ainsi leur utilisation.

Utiliser l’analytique avancée et de l’IA pour optimiser les opérations et prévoir les défaillances. Les plateformes de gestion logique des données centralisent l’accès aux données, ce qui permet de réaliser des analyses avancées pour améliorer l’efficacité.

Renforcer les mesures de cybersécurité pour protéger les infrastructures et les données. La gestion logique des données permet un contrôle centralisé et l’application des politiques de cybersécurité.

Promouvoir l’efficacité énergétique afin d’identifier les opportunités d’économie d’énergie en intègrent les données relatives à la consommation d’énergie, ce qui permet d’identifier les possibilités d’efficacité.

Adopter une infrastructure flexible et évolutive – Investir dans une infrastructure adaptable pour intégrer les nouvelles technologies. Les plateformes de gestion logique des données offrent la souplesse nécessaire pour intégrer de nouvelles sources de données ou modifier les sources existantes.

Ces stratégies permettent de gérer efficacement les ressources tout en favorisant la durabilité et l’innovation dans un secteur en pleine mutation.

Passer d’opérations ego-centriques à des opérations éco-centriques

Adopter l’éco-centrisme nécessite la prise en compte de différents aspects pour lesquels la gestion logique des données joue un rôle essentiel. En effet, elle permet d’optimiser les initiatives écologiques par une intégration efficace des données environnementales. Elle consolide également les informations pour soutenir des décisions éthiques et produire des rapports transparents. La centralisation des données ESG grâce à cette gestion permet un suivi rigoureux des objectifs de développement durable. De plus, elle facilite le partage fluide des données, favorisant ainsi l’innovation collective.

L’accès rapide aux données, rendu possible par cette gestion, aide à répondre aux avancées technologiques et aux évolutions du marché. Elle permet aussi de suivre et d’ajuster la formation des employés pour renforcer leur implication et leur adhésion. Enfin, elle contribue à sensibiliser les clients grâce à des interactions personnalisées basées sur des données précises.La transition vers des opérations éco-centrées exige que les services publics intègrent ces aspects dans leurs opérations de base. La gestion logique des données est une technologie fondamentale leur permettant d’intégrer, d’analyser et d’agir sur les données, favorisant ainsi la transition vers un modèle opérationnel plus durable.

Innovation dans le secteur de l’énergie et des services publics

La gestion logique des données est un levier puissant pour l’innovation, permettant de surmonter les obstacles liés aux silos de données, à l’intégration complexe et à la nécessité d’accéder à des informations en temps réel. Elle facilite l’intégration rapide des données en connectant diverses sources d’information sans nécessiter de réplication physique, simplifiant ainsi l’accès aux données dispersées et favorisant une analyse plus efficace. En offrant une vue unifiée des données à travers différents départements, elle améliore la collaboration grâce à un partage d’informations en temps réel, ce qui accélère les processus décisionnels.

Elle permet également un développement agile, en donnant aux entreprises l’accès rapide aux données nécessaires pour tester et déployer de nouvelles technologies, réduisant ainsi les cycles d’innovation et accélérant la mise sur le marché des produits et services. En centralisant l’accès aux données, elle facilite l’analyse basée sur les données, aidant les entreprises à identifier de nouvelles opportunités, à optimiser les opérations et à mieux répondre aux besoins du marché. De plus, elle supporte les technologies avancées, comme l’intelligence artificielle et le machine learning, permettant des applications prédictives qui améliorent la performance et l’efficacité.

Les plateformes de gestion logique des données sont conçues pour évoluer avec l’entreprise, offrant une flexibilité qui permet d’adapter l’infrastructure aux besoins changeants sans investissements massifs. Enfin, en éliminant les processus traditionnels et coûteux d’intégration des données, elle réduit les coûts opérationnels, libérant ainsi des ressources pour des initiatives d’innovation qui augmentent la valeur ajoutée pour l’entreprise et ses clients. La gestion logique des données est un facteur clé de l’innovation dans le secteur de l’énergie. En exploitant ces capacités, ces entreprises peuvent non seulement améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi apporter une valeur ajoutée à leurs clients et à leurs parties prenantes, tout en façonnant un avenir énergétique durable.