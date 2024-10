MatinÃ©e solaire thermique (17 octobre Ã  Montpellier) : de nouvelles opportunitÃ©s pour des activitÃ©s publiques et privÃ©es

Et si décarboner rimait avec économiser ! Les collectivités, les acteurs des secteurs tertiaire ou industriel, les copropriétés, sont invités à découvrir les solutions solaire thermique performantes pour décarboner les activités adaptées à chaque besoin. Pour des petits comme des grands projets ! L’événement se déroule le jeudi 17 octobre prochain à partir de 9h30 à la CCI Hérault (Maugio). Au programme…

Après une introduction par Richard Loyen, Délégué Général d’ENERPLAN consacrée au solaire thermique au service de la décarbonation, les trois secteurs que sont l’immobilier, le tourisme et les entreprises tertiaires seront passés au crible avec Pierre Chalumeau, gérant de SOLAIR Pro et Mathilde Raphalen, chargée de mission Transition Écologique à l’Union Bretonne de l’Hôtellerie de Plein Air, une région où les campings investissent en solaire thermique. Lors de la séquence suivante, Sylvain Pascal, Ingénieur d’études innovation thermique thermodynamique chez SYRIUS SOLAR INDUSTRY, évoquera pour sa part le solaire thermique dans les secteurs de l’industrie, de la santé, du transport ou des grands équipements. Les collectivités et les réseaux de Chaleur seront déclinés sous l’œil expert d’Audrey Sirgue, Cheffe de projet développement Industrie chez NEWHEAT

Louann Grimaud, Co-fondateur GRIMS Energie mettra l’accent sur le stockage de la chaleur renouvelable. Là où Quentin Falcomer, INBLUE – SUNALGUE

fera un focus sur la complémentarité entre solaire thermique et pompe à chaleur via l’exemple d’une unité de production de spiruline. Enfin, les dispositifs publics et privés de soutien technique et financier pour les projets solaire thermique ne seront pas oubliés. Adrien Vassilevsky, Ingénieur énergie renouvelable ADEME Occitanie présentera les dispositifs financiers de l’ADEME. Quant à Teddy Munoz, Hérault Energies et Esteban Floury, CCI Hérault exploreront les autres sources de financement et l’accompagnement technique par le réseau chaleur renouvelable Occitanie.

f.info.herault.cci.fr/f/lp/rencontre-solaire-thermique-17102024/c2r1f24y