TRIBUNE/ Syntec-Ingénierie appelle Michel Barnier à intégrer dans ses priorités les transitions écologique et énergétique

Syntec-Ingénierie, la fédération professionnelle de l’ingénierie, qui représente 80 000 entreprises de prestations intellectuelles spécialisées dans la conduite des grandes transitions, appelle le chef du gouvernement à se saisir de l’urgence climatique pour mettre en place des politiques publiques qui accélèrent la transition écologique et énergétique, et qui permettent dans le même temps de réindustrialiser notre territoire de façon innovante et décarbonée. Pour ce faire, Syntec-Ingénierie rappelle que la France a besoin de talents et insiste sur la nécessité d’augmenter le nombre de technicien(ne)s et d’ingénieur(e)s formés, dans un contexte où 20 000 professionnel(le)s font défaut chaque année.

Syntec-Ingénierie invite par ailleurs le gouvernement à poursuivre et amplifier les politiques en faveur de la réindustrialisation de nos territoires, en promouvant l’accueil d’industries innovantes et digitalisées, dans un univers décarboné. Savoir attirer, faire vivre et valoriser le “conçu en France” au même titre que le développement de nouvelles filières est un enjeu majeur, intimement lié à la souveraineté de notre pays et à la vitalité de nos territoires. Sur ces deux axes, les entreprises d’ingénierie industrielles et de construction se tiennent à la disposition du gouvernement pour apporter leur expertise en la matière et éclairer les choix politiques.

Enfin, Syntec-Ingénierie rappelle qu’il manque chaque année 20 000 professionnel(le)s formé(e)s pour répondre aux besoins des entreprises et de notre économie. Alors que 80 000 nouveaux emplois sont amenés à être créés d’ici 2030, en lien avec les grandes transitions, 20% des postes sont susceptibles de rester vacants, faute de talents disponibles. Syntec-Ingénierie, qui jouit d’un réseau de plus de 100 écoles d’ingénieurs partenaires, travaille à attirer et former plus de talents dans les filières scientifiques et techniques. La fédération professionnelle de l’ingénierie a lancé en février 2024 une grande campagne de communication nationale à destination des jeunes qui a touché plus de 2 millions de collégien(ne)s et lycéen(ne)s. Elle appelle Michel Barnier à faire de l’attractivité des filières scientifiques et techniques une priorité nationale, sous peine de rater le virage des grandes transitions.