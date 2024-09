Ramatuelle/ L’Ã©cole aux tuiles solaires terracotta de Fanfan la Tulipe fonctionne Ã  100% Ã  l’Ã©nergie solaire

Vendredi 6 septembre dernier, Roland Bruno, maire de Ramatuelle, accompagné des équipes d’Ineo Réseaux, entité d’Equans France, et de Logabat Ingénierie, a inauguré la nouvelle centrale photovoltaïque qui a pris place sur la toiture du groupe scolaire Gérard-Philipe. Étape emblématique inscrite au Marché Global de Performance (MGP) lancé par la ville en octobre 2023, l’installation de cette centrale pose les fondations du projet de transition énergétique et écologique souhaité et initié par la commune.

Située au coeur du village, en site inscrit, l’école primaire Gérard-Philipe est passée à 100% en autoconsommation grâce aux travaux réalisés cet été. La production photovoltaïque étant plus importante que la consommation du bâtiment scolaire, le surplus de production sera distribué au bénéfice des autres bâtiments communaux avoisinants, tel que l’Hôtel de ville. Dans un souci d’optimisation des travaux et de mutualisation des équipements, cette centrale a également été prévue pour alimenter les systèmes automatisés et l’éclairage public, dans le cadre du programme de requalification des espaces publics du village.

Une école 100 % autonome grâce au soleil sur fond de tuiles solaires terracotta !

L’établissement public a été choisi en raison de sa structure, idéale pour l’installation d’une centrale photovoltaïque. Par sa configuration et l’exposition de sa toiture orientée plein sud-est, l’école primaire constitue l’un des bâtiments de la commune le plus à même de pouvoir atteindre l’autoconsommation à 100 %. 156 panneaux, soit 298 m², ont ainsi été disposés sur sa toiture et permettront à terme de produire annuellement 46 665 kWh, pour un montant estimé à 189 621,40 € HT. Pour ce projet, la commune a choisi une intégration visuelle de son installation grâce à la couleur terracotta des panneaux conçus de sorte à se fondre parfaitement avec la toiture de l’école et en conformité avec les exigences des Architectes des Bâtiments de France dans le périmètre du site inscrit. Les travaux se sont déroulés tout au long de l’été, à l’occasion des vacances scolaires. L’accent a été mis sur le recours à des entreprises du secteur, la pose des panneaux photovoltaïques ayant été en partie réalisée par des prestataires locaux.

Vers une souveraineté énergétique

Les travaux entrepris sur cette école sont emblématiques de la politique de sobriété énergétique inscrite au coeur des projets portés par la commune de Ramatuelle. Dans un souci de décarbonation, de performance énergétique, de préservation de l’environnement et de maîtrise des coûts de fonctionnement, la commune a lancé en octobre 2023 un Marché Global de Performance pour la conception et la réalisation d’aménagement des espaces publics. En plus de la rénovation de l’école, divers travaux sont entrepris par la commune dans le cadre de ce type de marché, inédit dans la région PACA de par la multiplicité des enjeux traités simultanément et qui permettra à la commune de suivre et évaluer le niveau de performance atteint pendant quatre années. Le projet prévoit de nombreuses solutions telles que des bornes escamotables pour la piétonnisation, un système d’irrigation piloté par sondes, la rénovation de l’éclairage public en led, l’amélioration du stationnement, l’installation de bornes de recharge électrique pour les vélos, et un système d’Hypervision performant ou encore le déploiement de fibre, en cours de réalisation à Ramatuelle par Ineo Réseaux et Logabat Ingénierie dans le cadre d’un groupement piloté par Colas mandataire du Marché Global de Performance. « Grâce à cette centrale photovoltaïque couplée à la chaudière à bois, l’école publique bénéficiera désormais d’une source d’énergie propre et durable, contribuant ainsi à la préservation de notre environnement et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants. Ce projet, réalisé pour la mairie en étroite collaboration avec les acteurs locaux, marque une étape importante vers la sobriété énergétique recherchée par la commune. Nous sommes convaincus que ce projet inspirera d’autres initiatives et renforcera l’image de Ramatuelle, village pionnier de la transition énergétique en région PACA » déclare Maxime Breban, directeur développement chez Ineo Réseaux Sud, entité d’Equans France.

Ramatuelle un « smart village »,

L’ambition est de moderniser les infrastructures tout en prenant en compte les particularités de ce village médiéval, en site inscrit, face aux enjeux du XIXème siècle et du réchauffement climatique : augmentation des pics de sécheresses cumulés aux épisodes caniculaires, la gestion de la ressource en eau (bassins de rétention) et en énergies renouvelables. « Commune de 2 000 habitants, Ramatuelle est une station classée de tourisme et son littoral un pôle d’attractivité international. Au coeur de ce mandat, le projet de requalification des espaces publics du village d’origine médiéval et entièrement en site inscrit, est un défi que nous devons relever pour l’adapter aux enjeux du XIXème siècle. Alliant les technologies le plus modernes, le marché global de performance a permis de réunir toutes les entreprises capables de répondre à un niveau de performance élevé., Au sein du groupement porté par l’entreprise Colas l’expertise d’Equans et Logabat Ingénierie a été déployée, en faisant de Ramatuelle un « smart village », offrant à ses habitants une qualité de vie améliorée, des aménagements plus durables, et une commune connectée et sûre. L’école primaire Gérard-Philipe, lieu d’apprentissage et d’épanouissement, ne pouvait constituer meilleur écrin pour célébrer l’une des premières étapes de ce marché d’avenir », conclut Roland Bruno, maire de la commune de Ramatuelle.