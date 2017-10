Tribune/ L'autoconsommation d'Ã©nergie Â« potagÃ¨re Â» en lien avec une tradition ancestrale

Par Richard Loyen, Délégué Général chez Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire

L’autoconsommation d’énergie (produire pour satisfaire à une part de ses besoins) est un retour vers une tradition ancestrale rendu possible par la modernité technologique. Dans les sociétés traditionnelles, avant et après l’exode rural du milieu 20ème siècle qui a fait grossir les villes et leurs banlieues, jardins potagers et poulaillers amélioraient l’ordinaire. Encore aujourd’hui, les zones pavillonnaires pratiquent l’agriculture à l’échelle micro et les jardins partagés essaient de se faire une place toujours plus grande dans l’urbanité L’autoproduction alimentaire est une contribution sociale importante qui nous vient de loin et qui génère du mieux vivre au présent.

Ainsi, l’autoconsommation solaire « potagère » nous relie à cette tradition sociale ancienne. On peut dorénavant depuis sa maison ou son bâtiment, se faire récolteur de photons pour répondre avec des calories solaires à son confort (pour le chauffage et l’eau chaude) et avec des électrons solaires à ses besoins électriques spécifiques (électroménager, informatique, TV, VMC) ou encore recharger sa voiture, son vélo ou sa trottinette électrique. Magie de cette modernité solaire qui relie notre présent/futur au temps ancien, la part d’autonomie ainsi gagnée est saine (verte et durablement moins chère pour le consommateur).

Grâce au numérique, le « potager photonique » devient un jardin partagé avec l’autoconsommation collective. Nous pouvons ainsi réinventer l’autoproduction d’énergie à l’échelle locale, en la partageant avec ses voisins et les voisins des voisins. La loi aujourd’hui nous contraint au « communautarisme énergétique étroit » (en aval d’un même poste de distribution électrique avec une puissance limité à 100 kW). Toutefois pensée à l’échelle de la collectivité locale qui possède les réseaux électriques de distribution, l’autoconsommation pourrait devenir une économie collaborative bénéfique pour son territoire, avec une communauté énergétique locale engagée pour le progrès et la transition énergétique.

L’autoconsommation offre une chance de proposer aux citoyens de ne pas « lutter contre », mais au contraire « de lutter pour » au sein d’une communauté locale. C’est une des rares utopies positives que nous ayons en magasin pour rassembler les français au niveau local afin d’inventer les bonnes réponses collectives pour demain.

L’économie de l’autoconsommation collective offre une grande palette de montages possibles, du recours à une multinationale de l’énergie jusqu’à la régie municipale en passant par la SCIC, la SEM et l’investissement partiellement ou totalement privé, avec ou sans small business act pour favoriser les entreprises du tissu local ou encore le recours au financement participatif

L’économie de l’autoconsommation collective présente trois qualités pour devenir un système collaboratif au niveau local. Elle offre un bénéfice direct (électricité verte durablement moins chère que celle centralisée), une réponse positive pour ses besoins élémentaires et la possibilité de rencontrer des personnes qui veulent aller dans le même sens pour faire bouger la société. Elle est de surplus une source de sens, créatrice de richesse locale (dont des emplois). Elle devrait donc commencer à prospérer dès 2018, quand les conditions économiques de son développement seront connues (TURPE dédié et exonération CSPE, TICFE et autres taxes).

La révolution numérique et collaborative nous donne une puissance et une capacité d’action impressionnante pour accélérer la transition énergétique. Le politique pourrait être tenté de la restreindre « a priori », alors qu’il serait sagesse de la réguler « a posteriori », une fois qu’elle sera enclenchée et que nous pourrons en mesurer tous ses avantages et inconvénients. L’autoconsommation doit nous permettre d’inventer un nouveau service public de l’énergie qui intègre la dimension collaborative, afin qu’il coûte moins cher à qualité de service équivalente ou meilleure.