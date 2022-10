Tribune / Il faut assurer une transition Ã©nergÃ©tique responsable pour en maximiser les avantages

Par Jérôme Chaffard, Directeur général Eaton France & Péninsule Ibérique

Comprendre comment utiliser l’énergie renouvelable de façon optimale dans un bâtiment peut aider à en tirer le meilleur parti sur le réseau et à mieux utiliser l’énergie générée grâce à des actifs tels que les panneaux solaires, les pompes à chaleur ou les éoliennes.

Alors que l’Europe étudie la meilleure façon de répondre à ses besoins énergétiques dans les mois et années à venir, les énergies renouvelables sont au cœur des débats. Déjà largement considérés comme des piliers essentiels aux projets de décarbonation, des actifs tels que les panneaux solaires continuent de prendre de l’importance. De nombreuses collectivités ont déjà commencé à élaborer des stratégies de décarbonation afin d’atténuer le changement climatique et réfléchissent ainsi naturellement à des moyens de générer une partie de leur propre énergie. Néanmoins, les organisations n’ont pas forcément conscience qu’il est également facile de gaspiller l’énergie renouvelable si l’on n’adopte pas une approche de maximisation des avantages.

Travailler l’énergie disponible autant que possible

La taille des structures est un des facteurs pouvant avoir un impact immédiat sur la transition énergétique. Les panneaux solaires sont de plus en plus courants sur les bâtiments tertiaires et ces équipements font déjà la différence en réduisant les coûts énergétiques quotidiens et en offrant une certaine indépendance énergétique vis-à-vis du réseau électrique. Par exemple, le projet SDE04, en charge du déploiement du réseau de bornes publiques de recharge de véhicules électriques dans le département des Alpes de Haute Provence a mis en place un dispositif pilote dans lequel une installation solaire alimente des bornes de recharge électrique et également un bâtiment public en autoconsommation. L’impact est positif sur les bâtiments produisant déjà de l’énergie renouvelable sur leurs sites et les incitent à tirer le meilleur profit de cette énergie au regard des actions des grands fournisseurs d’énergie pour intensifier la production renouvelable à plus grande échelle.

Les systèmes de stockage d’énergie sont donc importants, mais l’utilisation stratégique de cette énergie l’est tout autant. Recharger les véhicules électriques grâce à un mix d’énergie renouvelable stockée et d’énergie du réseau électrique lors des heures creuses en est un bon exemple. Les collectivités pourraient ainsi tirer le meilleur parti des tarifs basés sur le temps et la durée d’utilisation qui pourraient émerger à mesure que les compagnies énergétiques cherchent à améliorer la gestion des réseaux électriques nationaux.

Les investissements dans les véhicules électriques ont de la valeur

Les véhicules électriques ne font pas que se déplacer d’un point A à un point B. Leurs batteries stockent d’importantes quantités d’énergie, ce qui signifie qu’elles peuvent faire partie intégrante d’un système de gestion d’énergie sur site, même si le site génère ou non une partie de sa propre énergie.

Les VE peuvent contribuer à une meilleure utilisation de l’énergie renouvelable, et ce rien qu’en la stockant au moment où elle est la plus disponible. Au lieu de faire le plein en cas de besoin, les conducteurs de VE et les gestionnaires de parcs automobiles électriques peuvent choisir des régimes tels que la recharge de nuit, lorsque la demande sur le réseau est moindre et que la disponibilité de l’énergie renouvelable tend à être plus importante et moins coûteuse.

La production d’énergie sur site multiplie les avantages. Les bâtiments qui génèrent leur propre énergie à partir d’équipements tels que des panneaux solaires ou des éoliennes, mais ne disposant pas d’une capacité de stockage suffisante lors d’un pic de vent ou d’ensoleillement, peuvent voir dans les VE utilisés par les habitants un bon moyen d’éviter le gaspillage d’énergie. Il s’agit ultimement de stratégie et de systèmes assurant une gestion intelligente de l’énergie.

Des interactions aux marges du réseau électrique

La recharge des VE représente la voie vers la transition énergétique pour de nombreux propriétaires de bâtiments, mais l’électrification se poursuivra bien au-delà. Les bâtiments sont voués à devenir des hubs énergétiques assurant la gestion de l’électricité d’une manière très différente. L’interaction aux marges du réseau électrique : le point où les entreprises et collectivités et les foyers se connectent au réseau – a peu changé depuis de nombreuses années, mais les énergies renouvelables faisant évoluer les choses, le rythme de ce changement pourrait s’accélérer.

Préparer les bâtiments à la transition énergétique implique d’analyser les besoins en matière de gestion de l’énergie et de distribution électrique afin de définir une approche les transformant en hubs énergétiques. Néanmoins, il est important pour les entreprises de ne pas se précipiter dans la production d’énergie renouvelable sur site, dans le but d’atténuer les hausses de prix et de renforcer rapidement l’indépendance énergétique. Le système de gestion d’énergie du bâtiment ou du site doit être étalonné pour intégrer efficacement les nouvelles charges et sources d’énergie. L’interaction aux marges du réseau électrique largement gérée par les compagnies d’électricité avec l’aide des régulateurs, évolue rapidement et de manière simultanée.

Ne pas négliger cybersécurité

L’accélération des investissements liés à la production d’énergie renouvelable est notamment causée par le changement climatique. Les énergies renouvelables constituent donc sans aucun doute un bon complément au mix énergétique européen. Mais l’intégration d’équipements tels que les panneaux solaires, les systèmes de stockage d’énergie ou les chargeurs VE peut s’avérer plus complexe que leur simple assemblage sur l’installation électrique existante des bâtiments, et l’aspect numérique peut exposer les entreprises à des risques de sécurité inhabituels.

La sécurité physique est un point important dans la gestion de l’électricité, tout comme la cybersécurité, qui est un aspect moins connu mais tout aussi essentiel.

L’électrification progresse rapidement, et les organisations peuvent contribuer à en accélérer le rythme. Suivre l’évolution de la réglementation et déterminer l’aide nécessaire, leur permettra de répondre aux circonstances actuelles et de se préparer en même temps à un avenir climatiquement neutre.