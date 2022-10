EDILIANS dÃ©voile son Simulateur Solaire

Dans un contexte d’envolée des prix de l’énergie, le recours aux solutions solaires va s’imposer de plus en plus comme la meilleure alternative auprès des particuliers pour réduire leur facture d’électricité. Aussi, EDILIANS a souhaité accompagner les artisans couvreurs pour les aider à proposer une prestation de calculs dans le cadre d’une rénovation de toiture. L’acteur de l’éco-habitat a ainsi lancé le 25 octobre dernier un Simulateur Solaire qui leur permet de réaliser des configurations chiffrées sur l’ensemble de sa gamme de produits solaires.

Accessible directement sur solaire.edilians.com, le Simulateur Solaire est destiné à toutes les entreprises de couverture désirant étendre leur savoir-faire à la pose de produits photovoltaïques. Pour bénéficier de ce nouveau service, elles doivent s’inscrire directement en ligne sur l’application web. Une fois leur compte validé par l’équipe commerciale d’EDILIANS, elles accèdent alors à un outil complet de dimensionnement et de chiffrage d’une installation photovoltaïque.

Une aide précieuse pour définir le profil énergétique des clients

A l’interface ergonomique, le Simulateur Solaire développé par EDILIANS permet aux couvreurs de réaliser facilement, en 5 minutes seulement, une étude d’installation solaire. D’une grande simplicité d’utilisation, il suffit de suivre pas à pas les différentes étapes pour analyser avec précision le profil énergétique d’un particulier :

• définir le potentiel solaire de la toiture. L’application web définit l’orientation, la localisation et calcule automatiquement la surface de la toiture.

• estimer les dépenses énergétiques du foyer selon les équipements renseignés (type de chauffage, système de production d’eau chaude sanitaire, appareils électroménagers…). Il ne reste plus alors qu’à lancer la simulation.

Dimensionnement et chiffrage en un rien de temps

En fonction des caractéristiques renseignées, le Simulateur Solaire d’EDILIANS préconise au couvreur une puissance conseillée afin de répondre, au plus juste, aux besoins de son client. Cette dernière est associée à un modèle économique adapté (autoconsommation, autoconsommation avec stockage cloud, autoconsommation avec revente du surplus, revente totale). A tout moment, il est possible de modifier la configuration pour la personnaliser. Didactique, l’application web fournit également une projection financière détaillée des économies réalisées sur la facture d’électricité (la 1ère année et sur 30 ans) ainsi qu’une visualisation de la production photovoltaïque, de l’énergie solaire qui sera consommée et du surplus. Autant d’éléments destinés à faciliter l’argumentation du professionnel auprès de son client.

Une proposition tarifaire chiffrée : fournie, posée, raccordée

Une fois validés la puissance et le mode de valorisation de l’énergie produite, la dernière étape consiste à choisir parmi l’ensemble des produits de la gamme solaire EDILIANS celui qui composera l’installation en toiture avec la possibilité de comparer jusqu’à 4 solutions différentes. Pour finir, le couvreur dispose d’une proposition tarifaire chiffrée (fournie posée raccordée) qu’il peut télécharger et ainsi fournir ce document à son client particulier. Riche de nombreuses fonctionnalités, le nouveau Simulateur Solaire d’EDILIANS illustre une fois de plus la volonté du fabricant de faciliter le travail quotidien de ses clients couvreurs. Lancé officiellement au Mondial du Bâtiment, il constitue une véritable opportunité pour tous les professionnels de la toiture d’aller au-delà de leur cœur d’activité et de conquérir un nouveau marché.